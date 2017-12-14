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Aydın Akkurt Her An Tutuklanabilir!
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Aydın Akkurt Her An Tutuklanabilir!

Aydın Akkurt Her An Tutuklanabilir!

14 Aralık 2017 Perşembe 14:51
Aydın Akkurt Her An Tutuklanabilir!
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Gazetemiz Volkan’ın sahibi ve Akdeniz Medya Grubu Başkanı Hüseyin Macit Yusuf bir müddetten beri kendisi ile ilgili karalama kampanyası başlatan Aydın Akkurt hakkında yasal girişimde bulundu;Akkurt’un asılsız iddia ve hakaretleri nedeniyle yargılanması için avukatlarına vekaletname verdi. Bu arada Akkurt’un belge sahteciliği suçundan da yargılanması için düğmeye basıldı.Akkurt’un aynı zamanda T.C. vatandaşı olan Akdeniz Medya Grubu Başkanı Hüseyin Macit Yusuf’a yönelik sanal ortamda yaptığı asılsız iddia ve
hakaretler için Türkiye’de de yasal süreç başlatıldı. Türkiye’de Bilişim suçları ağır suç sayılmakta ve Akkurt’un suçlu bulunması halinde Türkiye’de tutuklanabileceği hukukçular tarafından bildirildi.  


AYDIN AKKURT’UN SAHTE BELGE DÜZENLEDİĞİ ORTAYA ÇIKTI
AYDIN AKKURT’un KORSAN olarak çıkardığı gazetede dün yayınladığı belgelerde tahrifat yaptığı ortaya çıktı.
AKKURT’UN DÜN YAYINLADIĞI 09.05.2017 TARİHLİ ŞİRKETLER MUKAYYİTLİĞİ’NDEN ALINMIŞ DİREKTÖRLER KURULU ONAY BELGESİNDE SADECE KENDİNİ DİREKTÖR VE SEKRETER OLARAK GÖSTERMEKTEDİR.
09.06.2017 TARİHLİ ŞİRKETLER MUKAYYİTLİĞİ BELGELERİNE GÖRE AYDIN AKKURT’UN TEK BAŞINA DİREKTÖR OLMADIĞI DİREKTÖRLER KURULUNUN

1.AHMET İSMAİL SAĞIROĞLULARI
2.AYDIN AKKURT
3.HULUSİ ÖZYAY ‘DAN OLUŞTUĞU
GÖRÜLECEKTİR..


09.06.2017 TARİHLİ ŞİRKETLER MUKAYYİTLİĞİ
VOLKAN BASIN YAYIN LİMİTED HİSSEDARLAR ONAY BELGESİNE GÖRE İSE

ORTAKLAR:
1. AHMET İSMAİL SAĞIROĞLULARI
YÜZDE 25


2.AYDIN AKKURT
YÜZDE 25


3.HULUSİ ÖZYAY
YÜZDE 25


4.HÜSEYİN YUSUF
YÜZDE 25


NOT: VOLKAN BASIN YAYIN LİMİTED VOLKAN GAZETESİNİ BİR MÜDDET ÇIKARDIKTAN SONRA TÜM HAKLARINI ÖNCE 9 EYLÜK BASIN YAYIN BİLAHARE DE DİRENİŞ BASIN YAYIN LTD ŞİRKETİNE DEVRETMİŞTİR. HÜSEYİN MACİT YUSUF SÖZKONUSU ŞİRKETİN HİSSELERİNİ AYDIN AKKURT
VE SABAHATTİN İSMAİL’DEN BEDELİNİ ÖDEYEREK SATIN ALMIŞTIR.SÖZKONUSU DEVRİN GERÇEKLEŞTİĞİ TEMMUZ 2014-EYLÜL 2015 ARASINDA VOLKAN GAZETESİ YAYIN HAYATINA DEVAM ETMİŞ AYDIN AKKURT İSE BU GAZETEDE BEDELİ KARŞILIĞINDA ÇALIŞMIŞTIR.

Son Güncelleme: 14.12.2017 17:37
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