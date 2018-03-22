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Ayda Tilki anısına oynadılar

Ayda Tilki anısına oynadılar

22 Mart 2018 Perşembe 14:53
Ayda Tilki anısına oynadılar
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Atatürk Meslek Lisesi tarafından geleneksel olarak organize edilen ve bu yıl onuncusu yapılan Ayda Tilki anı turnuvası dün oynanan final maçıyla tamamlandı.

Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı Halı Sahası’nda 7 takımın katılımıyla oynanan turnuvanın final maçında Matbaa United ve Bilbao takımları karşı karşıya geldi.

Final karşılaşması öncesinde Ayda Tilki’nin de arkadaşı olan Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Müdür Muavini Gülşen Hocanın Ayda Tilki’nin sporcu kişiliği ve yardımsever karakteri konusunda çok iyi bir insan olduğunu kaydetti.

Çekişmeli geçen maç sonunda Matbaa United takımını 4-2 yenen Bilbao takımı şampiyon oldu.

Şampiyona ödülü Savaş Tilki verdi

Turnuva sonunda düzenlenen ödül töreninde şampiyon Bilbao takımına ödülleri Ayda Tilki’nin eşi Savaş Tilki tarafından verilirken ikinci olan Matbaa United takımına ödüllerini Sivil Savunma Teşkilat Başkanı Erdoğan Çelebi takdim etti

Emeği geçenlere ödüllendirildi

Karşılaşmayı yöneten hakem Serdar Gürpınar’a ödülünü Hakemler ve Gözlemciler Derneği Başkanı Niyazi Nizam verirken organizasyonda görev alan beden eğitimi öğretmenleri Batur Uluca, Havva Arabacıoğlu, Bahar Karaman ile Mehmet Aşık’a ödülleri Atatürk Meslek Lisesi Müdürü Aktan Erdoğa ve Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği Başkanı Çelen Oben tarafından verildi.

Anahtar Kelimeler:
Ayda Tilki
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