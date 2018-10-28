AYD: “Cumhuriyetin kuruluşunun 95. yılında gericilik ve ümmetçiliğe geçit vermeyeceğiz”

Atatürkçü Yaşam Derneği (AYD), Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 95. Yılında, gericilik ve ümmetçiliğe geçit vermeyeceklerini vurguladı.

AYD açıklamasında, sadece Türk ulusunun değil tüm mazlum milletlerin örnek aldığı Mustafa Kemal Atatürk ve dava arkadaşlarının, kendisini Türk addeden tüm halka kazandırmış olduğu Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 95’inci yılında gururlu ve onurlu olunduğu belirtildi.

Açıklamada, “Özgürlük ve bağımsızlığın kıymetinin, dünyada ve özellikle coğrafyamızda yaşananlardan sonra ne kadar değerli olduğu her Türk yurttaşının hafızalarından çıkarmaması gerekir kanısındayız” denildi.

Açıklamada, Türk ulusunun tartışmasız lideri Atatürk’ün “en büyük eserim” dediği Türkiye Cumhuriyeti’nde özellikle son dönemlerde yapılan bazı uygulamalar neticesinde, yaşananların, başta Kıbrıs Türk halkı olmak üzere tüm Türk halklarının hafızası ve yüreğinden, “Liderimiz acaba unutturulmaya mı çalışılıyor sorusunu gündeme getirdiği” ifade edildi.

Açıklamada şöyle denildi: “Atatürkçü Yaşam Derneği olarak üzüntülerimize neden olan bazı hususlar hakkında tüm Türk ulusunun uyanık olması gerekmektedir.

Özellikle 8 Ekim 2013 Tarihinde ilköğretim okullarında geleceğimizi emanet edeceğimiz çocuklarımız okuduğu Andımız beş yıldır okutulmasının engellenmesinin Danıştay kararınca iptal edilmesine sahip çıkılması ve Andımızın tekrardan okullarımızda okutulması için elden gelen tüm çabaların harcanması hepimiz için bir yurttaşlık görevi olmalıdır.”