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AYD: “Cumhuriyetin kuruluşunun 95. yılında gericilik ve ümmetçiliğe geçit vermeyeceğiz”

AYD: “Cumhuriyetin kuruluşunun 95. yılında gericilik ve ümmetçiliğe geçit vermeyeceğiz”

28 Ekim 2018 Pazar 08:35
AYD: “Cumhuriyetin kuruluşunun 95. yılında gericilik ve ümmetçiliğe geçit vermeyeceğiz”

Atatürkçü Yaşam Derneği (AYD), Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 95. Yılında, gericilik ve ümmetçiliğe geçit vermeyeceklerini vurguladı.
AYD açıklamasında, sadece  Türk ulusunun değil tüm mazlum milletlerin  örnek aldığı  Mustafa Kemal Atatürk  ve dava arkadaşlarının, kendisini Türk addeden tüm halka kazandırmış olduğu Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun  95’inci yılında  gururlu  ve onurlu olunduğu belirtildi.
Açıklamada, “Özgürlük ve bağımsızlığın  kıymetinin,  dünyada ve özellikle coğrafyamızda yaşananlardan sonra  ne kadar değerli olduğu her Türk yurttaşının hafızalarından çıkarmaması gerekir kanısındayız” denildi.
Açıklamada, Türk ulusunun tartışmasız  lideri Atatürk’ün “en büyük eserim” dediği Türkiye Cumhuriyeti’nde özellikle son dönemlerde   yapılan  bazı  uygulamalar neticesinde, yaşananların, başta  Kıbrıs  Türk   halkı   olmak  üzere  tüm  Türk   halklarının   hafızası   ve   yüreğinden, “Liderimiz  acaba  unutturulmaya mı   çalışılıyor  sorusunu   gündeme   getirdiği” ifade edildi.
Açıklamada şöyle denildi: “Atatürkçü   Yaşam  Derneği    olarak   üzüntülerimize   neden  olan  bazı hususlar  hakkında   tüm Türk ulusunun uyanık olması gerekmektedir.
Özellikle 8 Ekim 2013 Tarihinde ilköğretim okullarında geleceğimizi emanet edeceğimiz çocuklarımız okuduğu  Andımız  beş yıldır okutulmasının engellenmesinin Danıştay kararınca  iptal edilmesine sahip çıkılması ve Andımızın  tekrardan okullarımızda  okutulması için elden gelen tüm çabaların harcanması  hepimiz için bir yurttaşlık  görevi olmalıdır.”

Son Güncelleme: 28.10.2018 11:57
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