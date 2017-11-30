AYBARS ÖNCÜ 1 YAŞINDA
ÇağrımTarımer Öncü -Akif Öncü çiftinin küçük oğlu Aybars yeni yaşını ailesinin sahip olduğu City Mall içindeki Republic Restoranda ağabeyi Barlas ile birlikte kutladı.
ailesinin sahip olduğu City Mall içindeki Republic Restoranda ağabeyi
Barlas ile birlikte kutladı.
Doğum günü kutlamasına dedeleri -neneleri yakın akrabaları ve çocuklar
katıldılar.
Açık büfe ara sıcakların ikram edildiği kutlamada çocukların yüz boyaması da
gerçekleştirildi.
Bizden de nice nice sağlıklı yaşlar....
İSMET EZEL - mhajans