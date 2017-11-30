AYBARS ÖNCÜ 1 YAŞINDA

ÇağrımTarımer Öncü -Akif Öncü çiftinin küçük oğlu Aybars yeni yaşını ailesinin sahip olduğu City Mall içindeki Republic Restoranda ağabeyi Barlas ile birlikte kutladı.

İSMET EZEL - mhajans

ÇağrımTarımer Öncü -Akif Öncü çiftinin küçük oğlu Aybars yeni yaşınıailesinin sahip olduğu City Mall içindeki Republic Restoranda ağabeyiBarlas ile birlikte kutladı.Doğum günü kutlamasına dedeleri -neneleri yakın akrabaları ve çocuklarkatıldılar.Açık büfe ara sıcakların ikram edildiği kutlamada çocukların yüz boyaması dagerçekleştirildi.Bizden de nice nice sağlıklı yaşlar....