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30 Kasım 2017 Perşembe 13:37

AYBARS ÖNCÜ 1 YAŞINDA

ÇağrımTarımer Öncü -Akif Öncü çiftinin küçük oğlu Aybars yeni yaşını ailesinin sahip olduğu City Mall içindeki Republic Restoranda ağabeyi Barlas ile birlikte kutladı.

AYBARS ÖNCÜ 1 YAŞINDA
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ÇağrımTarımer Öncü -Akif Öncü çiftinin küçük oğlu Aybars yeni yaşını
ailesinin sahip olduğu City Mall içindeki Republic Restoranda ağabeyi
Barlas ile birlikte kutladı.
Doğum günü kutlamasına dedeleri -neneleri yakın akrabaları ve çocuklar
katıldılar.
Açık büfe ara sıcakların ikram edildiği kutlamada çocukların yüz boyaması da
gerçekleştirildi.
Bizden de nice nice sağlıklı yaşlar.... 





İSMET EZEL  - mhajans
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