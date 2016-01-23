Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 15°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
118411
ALTIN
163.269
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3456
EURO
4.7410
Okutan “Çocuk Olduğunu Bilmiyordum”
OKUTAN “ÇOCUK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM”
Mukono 3 Gün Tutuklu Kalacak
MUKONO 3 GÜN TUTUKLU KALACAK
İlaç Alabilmek İçin Tüfeğini Rehin Bıraktı
İLAÇ ALABİLMEK İÇİN TÜFEĞİNİ REHİN...
KAYIP ARANIYOR!
Kayıp Aranıyor
banner256

Ayakkabı Fuarı Büyük İlgi Gördü

40 firmanın katıldığı fuar 3 gün sürecek.....

Ayakkabı Fuarı Büyük İlgi Gördü

40 firmanın katıldığı fuar 3 gün sürecek.....

23 Ocak 2016 Cumartesi 12:39
Ayakkabı Fuarı Büyük İlgi Gördü
banner238

 AYAKKABI FUARI BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Esnaf ve Sanaatkarlar Merkez Birliği, İzmir Ayakkabıcılar Odası işbirliğinde, Acapulco Otel’de düzenlediği Ayakkabı Fuarı dün başladı.

Türkiye’nin en büyük ayakkabı imalatçısı olan ve toplam üretimin yaklaşık yüzde 40’ının yapıldığı İzmir’den toplamda 40 firmanın katıldığı fuar 3 gün sürecek.

Fuarın organizatörleri arasında bulunan Kıbrıs Türk Seyahat Acentaları Birliği (KITSAB) Başkanı Özbek Dedekorkut fuarla ilgili açıklamalarda bulunarak, fuarın konsept turizme katkı sağlayacağını düşündüğü belirtti.

Dedekorkut “aslında bu fuar kongre turizmi dediğimiz türün bir örneğidir. Sonuçta turizm dediğimiz şey aslında bacasız sanayi gibidir. Turizm adı altında ülkemizin havasını, doğasını satıyorduk. Şimdi burada başka ülkedeki ürünleri halkımıza ulaştırmak amacındayız” diye konuştu.

Fuarın düzenlenmesinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Esnaf ve Sanaatkarlar Merkez Birliği Başkanı Kemal Altuncuoğlu ile İzmir’de çeşitli girişimler yaptığını belirten Dedekorkut “ayakkabının genel maddesi derdir ve Türkiye de deri ithal eden bir ülkedir. Dolayısıyla biz de dışarıdan deri getirip üretim yapabiliriz” ifadelerini kullandı.












...................


Son Güncelleme: 23.01.2016 12:41
Anahtar Kelimeler:
Ayakkabı Fuarı Büyük İlgi Gördü
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
St. Hillarion’da turist ölü bulundu
St. Hillarion’da turist ölü bulundu
DAĞ YOLU TRAFİĞİ YARIN SABAH NORMALE DÖNÜYOR
DAĞ YOLU TRAFİĞİ YARIN SABAH NORMALE DÖNÜYOR
BÜTÇENİN GENELİ ÜZERİNEKİ GÖRÜŞME TAMAMLANDI
BÜTÇENİN GENELİ ÜZERİNEKİ GÖRÜŞME TAMAMLANDI

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim