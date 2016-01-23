Ayakkabı Fuarı Büyük İlgi Gördü

AYAKKABI FUARI BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Esnaf ve Sanaatkarlar Merkez Birliği, İzmir Ayakkabıcılar Odası işbirliğinde, Acapulco Otel’de düzenlediği Ayakkabı Fuarı dün başladı.

Türkiye’nin en büyük ayakkabı imalatçısı olan ve toplam üretimin yaklaşık yüzde 40’ının yapıldığı İzmir’den toplamda 40 firmanın katıldığı fuar 3 gün sürecek.

Fuarın organizatörleri arasında bulunan Kıbrıs Türk Seyahat Acentaları Birliği (KITSAB) Başkanı Özbek Dedekorkut fuarla ilgili açıklamalarda bulunarak, fuarın konsept turizme katkı sağlayacağını düşündüğü belirtti.

Dedekorkut “aslında bu fuar kongre turizmi dediğimiz türün bir örneğidir. Sonuçta turizm dediğimiz şey aslında bacasız sanayi gibidir. Turizm adı altında ülkemizin havasını, doğasını satıyorduk. Şimdi burada başka ülkedeki ürünleri halkımıza ulaştırmak amacındayız” diye konuştu.

Fuarın düzenlenmesinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Esnaf ve Sanaatkarlar Merkez Birliği Başkanı Kemal Altuncuoğlu ile İzmir’de çeşitli girişimler yaptığını belirten Dedekorkut “ayakkabının genel maddesi derdir ve Türkiye de deri ithal eden bir ülkedir. Dolayısıyla biz de dışarıdan deri getirip üretim yapabiliriz” ifadelerini kullandı.

























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