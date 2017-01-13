Ayağı Kırıldı



Anayolu yaya olarak karşıdan karşıya geçmeye çalışan Hasan Kasapoğlu’na araba çarptıLefkoşa¬Gazimağusa anayolu üzerinde, Mutluyaka kavşağında, bir aracın yayaya çarpması sonucu meydana gelen trafik kazası, şans eseri ucuz atlatıldı. Polisten alınan bilgiye göre, Gazimağusa’dan Lefkoşa istikametine doğru yönetimindeki FP 249 plakalı salon aracı ile seyretmekte olan 22 yaşındaki Birkan Gertik, Mutluyaka kavşağı yakınlarında yolun solundan sağına geçmeye çalışan 65 yaşındaki Vadili’de sakin Hasan Kasapoğlu’na çarptı.Kaza sonrasında olay yerine çağrılan ambulans ile Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Hasan Kasapoğlu’nun ayağında kırık oluştuğu bidirildi.Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.Diyalog