Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

31 Ocak 2017 Salı 12:17

Ayağı Kesilen Oyuncu Yalçın Menteş iş istiyor

Ayağı Kesilen Oyuncu Yalçın Menteş iş istiyor
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208

Ayağı kesilen oyuncu Yalçın Menteş iş istiyor

Sağ ayağı kesilen bir döneme damga vuran oyunculardan Yalçın Menteş, gördüğü fizik tedavi sonunda iyileştiğini ifade ederek "Hazıra dağ dayanmıyor. Çalışmak istiyorum" dedi.

Sağ ayağı kesildikten sonra Bostancı Romatem Fizik Tedavi Merkezi'nde 3,5 yıldır fizik tedavisi gören bir döneme damga vuran oyunculardan Yalçın Menteş'ten sevindirici haber var.

"BAĞIMSIZ YÜRÜMEME AZ KALDI"

Kendisini hastahanede ziyaret eden gazeteci Tahir Yaman'a müjdeli haberi veren sanatçı, "Bağımsız olarak yürümeme az kaldı. Çok yakında tek başıma yürüyebileceğim'' dedi.

"ARTIK ÇALIŞMAK İSTİYORUM"

İnsanların kendisini çok üzdüğünü, ilgisiz kaldığını belirten Yalçın Menteş, "Tiyatroyu,sahneleri, kameraları kısaca her şeyi özledim. Ben de artık çalışmak istiyorum" şeklinde konuştu.
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide’yi kabul etti.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Girne Anafartalar Lisesi’nde Eylem ! Girne Anafartalar Lisesi’nde Eylem !
Ydp, Güzelyurt Bölgesine Hastahane Yapımına Bir An Önce Başlanmasını İstedi Ydp, Güzelyurt Bölgesine Hastahane Yapımına Bir...
“tiyatronun Sınır İhlali” Kitabı Ara Bölgede Tanıtıldı “tiyatronun Sınır İhlali” Kitabı Ara Bölgede...
Tatlısu Çemberi’ndeki Petrol İstasyonu Ve Civarındaki Tesislere Yarın 8 Saat Elektrik Verilemeyecek Tatlısu Çemberi’ndeki Petrol İstasyonu Ve Civarındaki...
Ykp Dışilişkiler Sekreteri Durduran’ndan Kıbrıs Sorununa İlişkin Değerlendirme Ykp Dışilişkiler Sekreteri Durduran’ndan Kıbrıs...
Cumhurbaşkanı Akıncı, Bm Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Eide’yi Kabul Etti Cumhurbaşkanı Akıncı, Bm Genel Sekreteri’nin...
Yukarı Çık

banner216

banner28

banner211

banner218

banner184

banner220

banner219

banner217

banner224

banner200

Girne Anafartalar Lisesi’nde Eylem !

Haberi Oku