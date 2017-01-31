Ayağı kesilen oyuncu Yalçın Menteş iş istiyor



Sağ ayağı kesilen bir döneme damga vuran oyunculardan Yalçın Menteş, gördüğü fizik tedavi sonunda iyileştiğini ifade ederek "Hazıra dağ dayanmıyor. Çalışmak istiyorum" dedi.



Sağ ayağı kesildikten sonra Bostancı Romatem Fizik Tedavi Merkezi'nde 3,5 yıldır fizik tedavisi gören bir döneme damga vuran oyunculardan Yalçın Menteş'ten sevindirici haber var.



"BAĞIMSIZ YÜRÜMEME AZ KALDI"



Kendisini hastahanede ziyaret eden gazeteci Tahir Yaman'a müjdeli haberi veren sanatçı, "Bağımsız olarak yürümeme az kaldı. Çok yakında tek başıma yürüyebileceğim'' dedi.



"ARTIK ÇALIŞMAK İSTİYORUM"



İnsanların kendisini çok üzdüğünü, ilgisiz kaldığını belirten Yalçın Menteş, "Tiyatroyu,sahneleri, kameraları kısaca her şeyi özledim. Ben de artık çalışmak istiyorum" şeklinde konuştu.

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