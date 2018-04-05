“AY YEORGİO EKSORİNO”DA “KUTSAL CUMA” AYİNİ YAPILACAK

Hristiyan aleminin, Paskalya bayramı öncesinde Hz. İsa’nın tabutunun kiliselerden çıkarılması seremonisi düzenledikleri “Kutsal Cuma” vesilesiyle yarın Gazimağusa Surlariçi’ndeki “Ay. Yeorgio Eksorino Kilisesi”nde ayin düzenleneceği haber verildi.

Haravgi, kilisede saat 16.30’da başlayıp 20.00’ye kadar devam edecek dini töreni “Konstantias ve Ammohosto (Mağusa) Metropoliti” Vasileos’un yöneteceğini, Hz. İsa’nın tabutunun kiliseden 18.30’da çıkarılarak Surlariçi’nde dolaştırılacağını yazdı.

Habere göre AKEL yazılı açıklama yaparak bu törene kalabalık bir heyetle katılacağını kaydetti ve halka da yüksek katılım göstererek “geri dönüş isteğini ifade etme” çağrısında bulundu.