Avusturya'dan THY Uçağıyla İlgili Açıklama

Avusturya Hava Kuvvetleri, dün Viyana'ya acil iniş yapan Türk Hava Yolları (THY)'nin Tunceli isimli TC-JFV kuyruk tescilli Boeing 737-800 tipi uçağı ile ilgili olarak açıklama yaptı.



Avusturya Hava Kuvvetleri Komutanlığı basın sözcüsü Albay Michael Bauer "Dün saat 16.12 itibariyle Türk Hava Yolları yolcu uçağı, Saab 105 tipi hafif silah donanımlı savaş uçaklarımız eşliğinde Viyana Havalimanı'na indirilmiştir" açıklamasında bulundu.



ASKERİ HAVA ÜSSÜNDE KIRMIZI ALARM



Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan yapılan basın açıklamasına göre; Cuma günü Frankfurt-İstanbul seferini gerçekleştiren Boing 737-800 tipi Türk Hava Yolları'na ait yolcu uşağının kaptanı, uçak Avusturya hava sahasındayken yardım sinyali gönderdi. Bunun üzerine Linz-Hörsching askeri havaalanında kırmızı alarm verildi ve 2 savaş uçağı THY yolcu uçağını başkent Viyana'nın uluslararsı Schwechat havalimanına indirdi. Yerel saat ile 16.12 de olası bir operasyon için park pozisyonuna alınan uçağa müdahele hazırlıkları başladı.



1 YOLCU HASTANEYE KALDIRILDI



Albay Michael Bauer açıklamasına göre kaptan pilotun uçakta havabasıncı düşmesi sonucu 1 yolcunun rahatsızlandığı ve Viyana havalimanına acil iniş için yardım çağrısında bulunduğu anlaşıldı. Askeri yetkili yaşanan krizin pilot ile kule arasındaki iletişim sorunundan kaynaklandığını duyurdu. Yolculuk sırasında rahatsızlanan 1 kişi ambulans ile hastahaneye kaldırıldı. Yapılan kısa soruşturma sonrası TC-JFV kuyruk tescilli uçak İstanbul'a hareket etti.