Avusturya Büyükelçisi’nden GAÜ’ye Ziyaret
GAÜ Kıbrıs Yerleşkesi Girne Kampüsü, Millenium Başkanlık ofisinde ağırlanan
Avusturya Büyükelçisi Dr. Karl Müller’e GAÜ CEO’su ve Yöneticiler Kurulu Başkan
Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Asım Vehbi, GAÜ Rektör Vekli Prof. Dr. Sadık Ülker, Rektör
Yardımcıları Prof. Dr. Oğuz Karakartal ve Doç. Dr. Zafer Ağdelen eşlik etti.
Ziyarette GAÜ CEO’su ve Yöneticiler Kurulu Başkan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Asım
Vehbi tarafından Avusturya Büyükelçisi Dr. Karl Müller’e üniversite ve eğitim
politikası hakkında bilgi verilirken, kampüs içerisinde bilgilendirme gezisi yapıldı.
Konuyla ilgili açıklamada bulunan GAÜ CEO’su ve Yöneticiler Kurulu Başkan
Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Asım Vehbi, Dr. Karl Müller’in ziyaretinden duydukları
memnuniyeti belirterek, Girne Amerikan Üniversitesi’nin kampüsüne,
uluslararasılaşma vizyonuna ve eğitim sistemine hayran kaldığını bildirdi.
Vehbi, Dr.Müller’in GAÜ’ni ziyaret amacının, Girne Amerikan Üniversitesini daha yakından
tanımak ve iki ülke yükseköğretim sisteminin ele alınarak üniversiteler arası bağların
güçlendirilmesi yönünde atılacak adımlar olduğunu ifade etti.
Ayrıca Vehbi, GAÜ’ye olan iliglinin her geçen gün arttığını dile getirerek, bu güne kadar
200’e yakın uluslararası üniversite ile akademik işbirliği anlaşması gerçekleştirdiklerini
ve bu sayının her geçen gün arttığını vurguladı. GAÜ’nün uluslararası vizyonu
sayesinde KKTC’nin daha fazla tanınır hale geldiğini söyleyen Vehbi, ülke üzerinde
uygulanan izalasyonları akademik yönden ortadan kaldırdıklarını dile getirdi.
GAÜ Kıbrıs Yerleşkesi Girne Kampüsü, Millenium Başkanlık ofisinde ağırlanan
Avusturya Büyükelçisi Dr. Karl Müller’e GAÜ CEO’su ve Yöneticiler Kurulu Başkan
Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Asım Vehbi, GAÜ Rektör Vekli Prof. Dr. Sadık Ülker, Rektör
Yardımcıları Prof. Dr. Oğuz Karakartal ve Doç. Dr. Zafer Ağdelen eşlik etti.
Ziyarette GAÜ CEO’su ve Yöneticiler Kurulu Başkan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Asım
Vehbi tarafından Avusturya Büyükelçisi Dr. Karl Müller’e üniversite ve eğitim
politikası hakkında bilgi verilirken, kampüs içerisinde bilgilendirme gezisi yapıldı.
Konuyla ilgili açıklamada bulunan GAÜ CEO’su ve Yöneticiler Kurulu Başkan
Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Asım Vehbi, Dr. Karl Müller’in ziyaretinden duydukları
memnuniyeti belirterek, Girne Amerikan Üniversitesi’nin kampüsüne,
uluslararasılaşma vizyonuna ve eğitim sistemine hayran kaldığını bildirdi.
Vehbi, Dr.Müller’in GAÜ’ni ziyaret amacının, Girne Amerikan Üniversitesini daha yakından
tanımak ve iki ülke yükseköğretim sisteminin ele alınarak üniversiteler arası bağların
güçlendirilmesi yönünde atılacak adımlar olduğunu ifade etti.
Ayrıca Vehbi, GAÜ’ye olan iliglinin her geçen gün arttığını dile getirerek, bu güne kadar
200’e yakın uluslararası üniversite ile akademik işbirliği anlaşması gerçekleştirdiklerini
ve bu sayının her geçen gün arttığını vurguladı. GAÜ’nün uluslararası vizyonu
sayesinde KKTC’nin daha fazla tanınır hale geldiğini söyleyen Vehbi, ülke üzerinde
uygulanan izalasyonları akademik yönden ortadan kaldırdıklarını dile getirdi.
Son Güncelleme: 09.12.2014 15:53