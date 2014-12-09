Avusturya Büyükelçisi’nden GAÜ’ye Ziyaret

GAÜ Kıbrıs Yerleşkesi Girne Kampüsü, Millenium Başkanlık ofisinde ağırlanan

Avusturya Büyükelçisi Dr. Karl Müller’e GAÜ CEO’su ve Yöneticiler Kurulu Başkan

Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Asım Vehbi, GAÜ Rektör Vekli Prof. Dr. Sadık Ülker, Rektör

Yardımcıları Prof. Dr. Oğuz Karakartal ve Doç. Dr. Zafer Ağdelen eşlik etti.

Ziyarette GAÜ CEO’su ve Yöneticiler Kurulu Başkan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Asım

Vehbi tarafından Avusturya Büyükelçisi Dr. Karl Müller’e üniversite ve eğitim

politikası hakkında bilgi verilirken, kampüs içerisinde bilgilendirme gezisi yapıldı.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan GAÜ CEO’su ve Yöneticiler Kurulu Başkan

Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Asım Vehbi, Dr. Karl Müller’in ziyaretinden duydukları

memnuniyeti belirterek, Girne Amerikan Üniversitesi’nin kampüsüne,

uluslararasılaşma vizyonuna ve eğitim sistemine hayran kaldığını bildirdi.

Vehbi, Dr.Müller’in GAÜ’ni ziyaret amacının, Girne Amerikan Üniversitesini daha yakından

tanımak ve iki ülke yükseköğretim sisteminin ele alınarak üniversiteler arası bağların

güçlendirilmesi yönünde atılacak adımlar olduğunu ifade etti.

Ayrıca Vehbi, GAÜ’ye olan iliglinin her geçen gün arttığını dile getirerek, bu güne kadar

200’e yakın uluslararası üniversite ile akademik işbirliği anlaşması gerçekleştirdiklerini

ve bu sayının her geçen gün arttığını vurguladı. GAÜ’nün uluslararası vizyonu

sayesinde KKTC’nin daha fazla tanınır hale geldiğini söyleyen Vehbi, ülke üzerinde

uygulanan izalasyonları akademik yönden ortadan kaldırdıklarını dile getirdi.



Son Güncelleme: 09.12.2014 15:53