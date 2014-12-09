Avusturya Büyükelçisi Müller GAÜ’yü Ziyaret Etti

Avusturya’nın Lefkoşa Büyükelçisi Karl Müller, Girne Amerikan Üniversitesi’ni ziyaret etti.

GAÜ’den yapılan açıklamaya göre, Müller, GAÜ CEO’su ve Yöneticiler Kurulu Başkan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Asım Vehbi, GAÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Sadık Ülker, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Oğuz Karakartal ve Doç. Dr. Zafer Ağdelen’le bir araya geldi.

Ziyarette GAÜ CEO’su ve Yöneticiler Kurulu Başkan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Asım Vehbi tarafından Avusturya Büyükelçisi Müller’e üniversite ve eğitim politikası hakkında bilgi verilirken; kampüs içerisinde bilgilendirme gezisi yapıldı.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Vehbi, Dr. Karl Müller’in ziyaretinden duydukları memnuniyeti belirterek, Girne Amerikan Üniversitesi’nin kampüsüne, uluslararasılaşma vizyonuna ve eğitim sistemine hayran kaldığını söyledi.

Vehbi, Müller’in GAÜ’yü ziyaret amacının, Girne Amerikan Üniversitesini daha yakından tanımak ve iki ülke yükseköğretim sisteminin ele alınarak üniversiteler arası bağların güçlendirilmesi yönünde atılacak adımlar olduğunu ifade etti.

Ayrıca Vehbi, GAÜ’ye olan ilginin her geçen gün arttığını dile getirerek, bu güne kadar 200’e yakın uluslararası üniversite ile akademik işbirliği anlaşması gerçekleştirdiklerini ve bu sayının her geçen gün arttığını vurguladı. GAÜ’nün uluslararası vizyonu sayesinde KKTC’nin daha fazla tanınır hale geldiğini söyleyen Vehbi, ülke üzerinde uygulanan izolasyonları akademik yönden ortadan kaldırdıklarını dile getirdi.