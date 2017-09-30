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30 Eylül 2017 Cumartesi 09:42

Avusturya Büyükelçisi: “Kıbrıs'ta Ara Anlaşmalar Olabilir”

Avusturya’nın Güney Kıbrıs Büyükelçisi Karl Müller, Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik yaptığı açıklamalarda ara anlaşmaların olabileceğinden söz etti.

Avusturya Büyükelçisi: 'Kıbrıs'ta Ara Anlaşmalar Olabilir”
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Avusturya’nın Güney Kıbrıs Büyükelçisi Karl Müller, Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik yaptığı açıklamalarda ara anlaşmaların olabileceğinden söz etti.

Haravgi gazetesine göre adadaki görev süresi dolan Büyükelçi Müller, Rum Haber Ajansı’na yaptığı açıklamada, Crans Montana sonrası dönemin, Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik bir sonraki fırsat öncesi dönem olduğunu savundu.

Müller, görüşmelerde birçok yeni yolun açıldığını belirterek, güvenlik ve garantiler başlığındaki görüşmeler, ilk kez harita teatisi yapılması ve Türkiye’nin müzakereler masasına oturmasına işaret etti.

Yaptığı açıklamalarda görüşmelerde birçok alanda ilerlemenin olduğunu da ifade eden Müller, bugünkü durgunluğun aşılmasının ardından çözümün, önümüzdeki yıl içerisinde bir aşamada geleceğine dair görüşünü dile getirdi.

Müller, çözümün belki de aşamaları olarak gelmesi gerektiği yönündeki tezini aktararak, sınırlı zaman süreci içerisinde ara anlaşmaların olabileceğini ve ardından bir sonraki adımların atılabileceğini savundu.

“Önemli olan, çözümde arzu etmekte ısrarcı olmaktır” diyen Müller, anlaşma için cesaret ve kamu oyunun hazırlanması gerektiği üzerinde durdu.


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