Avusturalya’daki Müslüman Ve Türklerden Kanser Hastalarına Yardım Derneği’ne Bağış

Lefkoşa, 21 Temmuz 18 (.):Avusturalya’daki Müslüman ve Türkler, Kanser Hastalarına Yardım Derneği’ne 6 bin 375 Avusturalya Doları karşılığı olan 21 bin 30 TL fitre bağışında bulundu.



Lefkoşa, 21 Temmuz 18 (.):Avusturalya’daki Müslüman ve Türkler, Kanser Hastalarına Yardım Derneği’ne 6 bin 375 Avusturalya Doları karşılığı olan 21 bin 30 TL fitre bağışında bulundu.

Kanser Hastalarına Yardım Derneği Başkanı Raziye Kocaismail yaptığı yazılı açıklamada, Avustralya’da gelenekselleştirilen ve yıllardır gerçekleştirilen fitre bağışlarının Kanser Hastalarına Yardım Derneği aracılığıyla kanser hastalarının umudu olmaya devam ettiğini söyledi.

Kocaismail, Kıbrıs Türk İslam Derneği Başkanı Mustafa Ramadan, Asbaşkan Osman Kemal Altunç’un çabalarıyla, Avustralya’daki Müslüman ve Türklerin 6 bin 375 Avustralya Doları karşılığı olan 21 bin 030 TL miktarında fitre bağışının, Kanser Hastalarına Yardım Derneği’ne ulaştırıldığını kaydetti.

Kocaismail, bağışta bulunan ve katkıda bulunan derneklere teşekkür etti.

(TUĞ/HA)

