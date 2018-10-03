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Avustralyalı Kıbrıslı Türk Profesyoneller Odası Ve Kıbrıs Türk Ticaret Odası Arasında İşbirliği Protokolü İmzalandı

Avustralyalı Kıbrıslı Türk Profesyoneller Odası Ve Kıbrıs Türk Ticaret Odası Arasında İşbirliği Protokolü İmzalandı

03 Ekim 2018 Çarşamba 18:26
Avustralyalı Kıbrıslı Türk Profesyoneller Odası Ve Kıbrıs Türk Ticaret Odası Arasında İşbirliği Protokolü İmzalandı

Avustralyalı Kıbrıslı Türk Profesyoneller Odası ve Kıbrıs Türk Ticaret Odası arasında işbirliği protokolü imzalandı.

Avustralyalı Kıbrıslı Türk Profesyoneller Odası Başkanı Nevin Hüseyin, bugün Kıbrıs Türk Ticaret Odası’na (KTTO) ziyarette bulundu. Ziyaret sırasında iki oda arasında işbirliği protokolü imzalandı.

KTTO’dan yapılan açıklamaya göre Hüseyin’in odayı ziyaretinde, KTTO Başkanı Turgay Deniz, Genel Sekreter Aysun Önet İleri ve Yönetim Kurulu Üyesi Emre Olgun hazır bulundu.

Ziyarette, odaların ortak çalışma alanlarının belirlenerek, bu yönde ilerlenmesi için görüş alışverişi de yapıldı.

Odalar arası işbirliği protokolünün imzalanmasının ardından KTTO adına Başkan Turgay Deniz, Hüseyin’e Kıbrıs’ın el işi olan Lefkara işlemesi hediye etti.

 

Son Güncelleme: 03.10.2018 21:34
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