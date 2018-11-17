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Avustralya'da KKTC'nin kuruluşunun 35. yıl dönümü kutlandı

Avustralya'da KKTC'nin kuruluşunun 35. yıl dönümü kutlandı

17 Kasım 2018 Cumartesi 14:55
Avustralya'da KKTC'nin kuruluşunun 35. yıl dönümü kutlandı

PROGRAMDA ÖZERSAY’IN AVUSTRALYA'DAKİ KIBRISLI TÜRKLER İÇİN YAZDIĞI MESAJ DA OKUNDU
Avustralya'nın Melbourne kentinde yaşayan Kıbrıslı Türkler, KKTC'nin kuruluş yıl dönümünü "35. Yıl Balosu" ile kutladı.
Victoria Kuzey Kıbrıs Türk Cemiyeti tarafından Sunshine bölgesindeki cemiyet merkezinde düzenlenen baloya siyasetçiler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve davetliler katıldı.
Şehit ve gaziler için bir dakikalık saygı duruşunun ardından iki ülkenin milli marşlarının okunmasıyla devam eden programda KKTC Melbourne Fahri Konsolosu Hasan Sayar, KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ın Avustralya'daki Kıbrıslı Türkler için yazdığı mesajı okudu.
"KIBRISLI TÜRKLERİN İKİ BAYRAMI, İKİ DE BAYRAĞI VAR"
Sayar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, KKTC'nin kuruluş yıl dönümüne yakışır içerikte program hazırladıklarını söyledi.
"Kıbrıslı Türklerin iki bayramı, iki de bayrağı var." diyen Sayar, şunları kaydetti:
''Birincisi, 1974’te Türk askerinin adaya müdahalesi ile Kıbrıs Türkü'nün kurtuluşunun gerçekleştiği 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı, diğeri de 1983’ün 15 Kasım’ında kurduğumuz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Cumhuriyet Bayramı’mızdır, Kıbrıslı Türklerin iki bayrağı ise Türk bayrağı ve KKTC bayrağı."
Kıbrıs Türkü Aysel Yusuf da Rumların yaptığı zulümleri anlatarak, kayınbabasının Rumlar tarafından katledildiğini belirtti.
Mücahit Şentürk Durukan da dedesinin Rumlar tarafından şehit edildiğini söyledi.
"KKTC'nin 35. doğum günü pastası"nın kesildiği program, hediye çekilişiyle sona erdi.
 

Son Güncelleme: 17.11.2018 18:16
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