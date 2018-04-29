Avunduk: ''Üretim ve ihracat esastır''

Kıbrıs Türk Sanayi Odası 41’nci kuruluş yıldönümü etkinlikleri gala ve ödül töreni dün gece Lefkoşa’da Golden Tulip Otel’de yapıldı.

Odadan yapılan açıklamaya göre, Sanayi Odası’nı anlatan bir film konuklara ilk kez izlettirilirken, Sanayi Odası kurucuları ile, 40 yılın üzerinde bir süredir Oda’ya üye olanlara onur plaketleri takdim edildi.

Baloya Başbakan Tufan Erhürman, Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, bazı milletvekilleri ve davetliler katıldı.

AVUNDUK

Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkanı Candan Avunduk konuşmasında, “ülke ekonomisinin sürdürülebilir bir yapıya ulaşabilmesinin yegane yolunun, mal ve hizmet üretimi ile ihracatına dayalı bir ekonomik model yaratılmasından geçtiğini belirtti.

“ Turizm, yükseköğretim ve inşaat sektörlerinin, ekonomiye, daha fazla katma değer yaratarak, toplumsal refahı ve toplumun alım gücünü artırması için daha fazla yerel ürün kullanılmalıdır” diyen Candan Avunduk, “ Kıbrıs Türk ürünlerinin dış pazarlara ihracatı konusunda, ihracat odaklı politika oluşturulmasının KKTC hükümetlerinin birinci önceliği olması gerektiğini “ kaydetti.

Avunduk devamla şöyle konuştu:

“ Ekonomimizdeki büyüklüğü %9,2 olan ve 12 binden fazla kişiye doğrudan istihdam sağlayan sanayinin, gerçek potansiyelinin çok altında olduğunu açıktır. KKTC sanayisinin potansiyeline ulaşabilmesi için katma değeri ve teknolojik seviyesi yüksek ürünler ile ülkemize özgü niş ürün üretimlerinin daha fazla teşvik edilmesi en akılcı ekonomik kalkınma modelidir.”

Kamuda verimlilik ve toplumsal moral açısından, hükümetin gündeminde olan müşavirlik sisteminin kaldırılması kararını desteklediklerini belirten Avunduk, “Kamu reformunun hayata geçirilmesi yönünde atılacak adımları yakından takip ediyor ve destekliyoruz.Hükümetin alacağı kamu yararına yönelik alacağı tüm kararların önünde anayasal bazı engeller varsa, önümüzdeki dönemlerde genel ve bütünlüklü bir anayasa değişikliğinin de gündeme getirilmesini destekliyor ve talep ediyoruz” dedi.

Organize Sanayi Bölgeleri’nin, etkin yönetimi ve arazi tahsislerinde yaşanan sıkıntıların çözümü konusunda, hükümetin bir takım çalışmalar içerisinde olduğunu bildiklerini de kaydeden Avunduk, konuyu yakından takip ettiklerini vurguladı.

“ ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ YASASI MUTLAKA ÇIKARILMALIDIR”

Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkanı Avunduk, “ Sanayi bölgelerinin yönetimi ve arazi tahsislerinin siyasi etkiden uzaklaştırılması hususlarında, somut çalışmalar istediklerini de ifade etti ve “ çağdaş bir Organize Sanayi Bölgeleri Yasasını, hayata geçirmenin zamanı gelmiştir hatta geçmiştir” dedi.

Candan Avunduk sözlerini şöyle tamamladı:

“Kendi ayakları üzerinde durmak gibi büyük hayaller olanlar, hiç yorulmadan çalımalıdır ve üretmelidir... Unutulmamalıdır ki, üretmek özgürlüktürlüğe, gelişime, çağdaşlığa açılan kapıdır.”