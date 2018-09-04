Avunduk, Günay’ı ziyaret etti

Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Candan Avunduk, KKTC Merkez Bankası Başkanlığı görevine atanan Rıfat Günay’ı ziyaret etti.

KTTO’dan yapılan açıklamaya göre, Avunduk’un Günay’a başarı dileğinde bulunduğu ziyarette, son zamanlarda ekonomide yaşanan gelişmeler de değerlendirildi.

Görüşmede ayrıca dövizde yaşanan aşırı yükselmenin sanayicilere yaşattığı sıkıntılar dile getirilerek, öneri ve görüş alışverişinde bulunuldu.

Verimli geçen ziyaret sonucunda tekrar bir araya gelme ve gelişmelerin birlikte takip edilmesi hususunda görüş birliğine varıldığı da belirtildi.

