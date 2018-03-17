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AVUKATLAR DÜZENLENEN TÖRENLE SERTİFİKALARINI ALDI

Kıbrıs Türk Barolar Birliği’nde düzenlenen “Hızlı Okuma ve Anlama Eğitimi” programı bugün tanıtıldı.

AVUKATLAR DÜZENLENEN TÖRENLE SERTİFİKALARINI ALDI

Kıbrıs Türk Barolar Birliği’nde düzenlenen “Hızlı Okuma ve Anlama Eğitimi” programı bugün tanıtıldı.

17 Mart 2018 Cumartesi 13:26
AVUKATLAR DÜZENLENEN TÖRENLE SERTİFİKALARINI ALDI
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AVUKATLAR DÜZENLENEN TÖRENLE SERTİFİKALARINI ALDI

Kıbrıs Türk Barolar Birliği’nde düzenlenen “Hızlı Okuma ve Anlama Eğitimi” programı bugün tanıtıldı.

Kıbrıs Türk Barolar Birliği ile Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’na bağlı KOBİGEM tarafından yürütülen, TC Lefkoşa Büyükelçiliği Finansmanı ve TC Çukurova Kalkınma Ajansı teknik desteği ile oluşturulan hibe programı kapsamında sağlanan mali destekle üyelerinin hızlı okuma ve anlama becerilerini geliştirmek üzere düzenlenen eğitim programında sertifikalar bugün dağıtıldı.

Kıbrıs Türk Barolar Birliği’nden yapılan açıklamaya göre, Aralık ayından bugüne dek programda başarı sağlayan avukatlar, Hızlı Okuma ve Anlama Becerileri sertifikalarını Kıbrıs Türk Barolar Birliği’nde teslim aldı.

Açıklamada, programın Ağustos ayına kadar devam edeceği de kaydedildi.

HIZLI OKUMA VE ANLAMA EĞİTİMİ NEDİR? 

Hızlı Okuma ve Anlama Eğitimi, 20 saatlik bir program. Yeni bir teknik ile verilen eğitim sonucunda bireylerin okuma süratleri ortalama iki buçuk saat artırmayı hedefliyor. 
Eğitim programı, özellikle gazeteciler, avukatlar, akademisyenler gibi mesleğini okumak üzerine kuran insanlar için önemli katkı sağlama amacı güdüyor.

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