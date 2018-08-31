Avukat Murat Metin Hakkı’nın “Yargıtay Kararları Işığında Kıbrıs Hukuku“ Adlı Kitabının İkinci Cildi Yayımlandı

1992-2007 DÖNEMİNİ KAPSAYAN KİTAP IŞIK KİTABEVİ TARAFINDAN YAYINLAMDI

Avukat Murat Metin Hakkı’nın “Yargıtay Kararları Işığında Kıbrıs Hukuku" adlı kitabının 1992-2007 dönemini kapsayan ikinci cildi, Işık Kitabevi tarafından yayınlandı.

Işık Kitabevi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Yüksek Mahkeme Başkan ve yargıçları ile Başsavcı’nın arka kapaktaki görüşleriyle yayımlanan 300 sayfalık kitap, içtihatları sistematik olarak toparlamasıyla hukuk camiası için el kitabı olarak tanımlandı.

1966-1991 dönemini kapsayan birinci cilt, 2018’de yayınlanan ve en çok satış yapan hukuk kitabı olmuştu.

Yazardan alınan bilgiye göre de son 10 yılı kapsayan üçüncü ve son cilt yakında yayına hazır hale getirilecek ve böylece son 52 yılda yayınlanan 2 bin 500 civarındaki Yüksek Mahkeme kararlarının incelemesi ve listelenmesi tamamlanmış olacak.

Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik kitapla ilgili olarak, “hukuk camiasına çok faydalı bir el kitabı” derken, emekli Başsavcı Aşkan İlgen de “Kıbrıs hukuku ile ilgilenen hakim, savcı, avukat ve kamu görevlilerine faydalı olabilecek nitelikte” ifadelerini kullandı.

Yüksek Mahkeme yargıçları Ahmet Kalkan, “Çok iyi bir sistematik içerisinde hazırlanmış. Başta hukukçular olmak üzere tüm kesimler için temel başvuru kaynağı olacağı açıktır”; Gülden Çiftçioğlu, “Yargıtay/Hukuk içtihatları açısından kaynağa en süratli ve en kolay şekilde ulaşılmasına büyük kolaylık getirecek”; Bertan Özerdağ da, “İçtihatların tümünün bir yerde toplanması, hukuk sistemimizin gelişiminin görülebilmesine, bilimsel olarak incelenebilmesine katkı koyacak” şeklinde görüş belirtti.

36 yaşındaki yazar Murat Metin Hakkı’nın “Kıbrıs Çıkmazı”, “Türkiye, Ortadoğu ve Avrasya’yı Neler Bekliyor” ve “The Cyprus Issue: A Documentary History, 1878-2007” adıyla yayımlanmış 3 kitabı daha bulunuyor.

New-York, Güney Kıbrıs ve İngiltere barolarına da kayıtlı Murat Metin Hakkı, son 2 yıldan beri de Londra’daki Uluslararası Tahkim Enstitüsü’nün üyesi.

