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05 Ocak 2017 Perşembe 14:14

Avukat Fırat Merttürk "İddialar Asılsız"

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Avukat Fırat Merttürk 'İddialar Asılsız'
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Avukat Fırat Merttürk "İddialar Asılsız"

EVRİM KAMALI
KIBRIS MANŞET ÖZEL HABER

Lefkoşa’da Avukat Fırat Merttürk’ün ofisine giderek orada bulunan avukat Ezgi Gazioğlu’nu darp eden zanlı Nazım Kara’nın önceki gün çıkarıldığı mahkemede yaptığı iddialar üzerine Avukat Fırat Merttürk olayla ilgili Ajansımıza ulaşarak açıklama yaptı.

Avukat Fırat Merttürk konu şahsın ülkemizde işlediği bir suçtan ötürü sınır dışı edildiğini ve eşi ile kız çocuklarının bur da kaldığını belirterek konunun kendisine iletildiğini ve gariban olan kadın ve çocuğun mağdur olmaması için YİM mahkemesinde ücret almadan dava dosyaladığını söyledi. Merttürk 5 yıl süren dava sonucunda davanın kazanıldığını ve sınır dışı kararının kaldırıldığını bunun üzerine adaya gelen Nazım Kara ile aralarında şikâyeti ve alacağı olmadığına dair evrak imzaladıklarını belirtti. Avukat Fırat Merttürk YİM davası sonucunda Kara’nın tazminat davası açma talebi olduğunu ancak bu sefer doğal olarak ücret talep ettiğini ancak ücret alamadığı için konu davayı dosyalamadığını bunun üzerine Nazım Kara’nın sürekli alkol kullandıktan sonra kendisini telefon ile arayarak tehdit edip hakaret ettiğini bu yüzden telefonlarını açmadığını ifade etti. Merttürk son olarak Kara’nın iddialarının asılsız olduğunu belirtti.

Nazım Kara önceki gün mahkemede Avukat Merttürk’ün tazminat davası açıp kazandığını ve aldığı parayı kendisine vermediğini söylemişti.

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Fırat MerttürkAsılsızAçıklama
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