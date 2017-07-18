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18 Temmuz 2017 Salı 10:58

Avrupa Sol Partisi Yaz Üniversitesi Budapeşte’de Gerçekleşecek

Yeni Kıbrıs Partisi’nin de gözlemci üye olduğu Avrupa Sol Partisi (EL) Yaz Üniversitesi 2005’ten bugüne 11. kez 19-23 Temmuz tarihlerinde Macaristan’ın Budapeşte şehrinde gerçekleşeceği bildirildi.

Avrupa Sol Partisi Yaz Üniversitesi Budapeşte'de Gerçekleşecek
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Lefkoşa, 18 Temmuz 17 : Yeni Kıbrıs Partisi’nin de gözlemci üye olduğu Avrupa Sol Partisi (EL) Yaz Üniversitesi 2005’ten bugüne 11. kez 19-23 Temmuz tarihlerinde Macaristan’ın Budapeşte şehrinde gerçekleşeceği bildirildi.

YKP’den yapılan açıklamaya göre, Yaz Üniversitesi’nde tanınmış akademisyen ve siyasal figürlerin de katılarak görüşlerini aktaracağı, , neo-liberal saldırganlık, ekoloji, ekososyalizm, emek ve barış gibi farklı başlıklarda birçok seminer düzenlenecek.

Bu seneki temel başlıklar “Avrupa için alternatifler”, “Orta ve doğu Avrupa’nın geleceği”, “Göçmenlik, mültecilik, ırkçı karşıtlığı” olacak.
YKP’yi temsilen toplantıya katılacak Yürütme Kurulu üyesi Murat Kanatlı bugün adadan ayrılacak ve 24 Temmuz’da adaya dönecek.

(AK/ŞEB)

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