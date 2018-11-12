Avrupa Parlamentosu’nda Irkçılık Ve Yabancı Düşmanlığı Paneli Düzenlendi





Lefkoşa, 12 Kasım 18 (.): Avrupa Parlamentosu’nda, Avrupa’da ırkçılık ve yabancı düşmanlığı paneli düzenlendi.Panele Kıbrıs’tan katılan 56 kişilik Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türk örgüt temsilcilerinin arasında Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Şener Elcil ve Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen) Başkanı Ali Kişmir de yer aldı.Panelde KTÖS ve Basın-Sen’i temsilen KTÖS Başkanı Şener Elcil, de konuşma yaptı.Basın-Sen’den yapılan açıklamaya göre, konuşmacı olarak Avrupa Parlamentosu Sol Grup milletvekillerinin katıldığı toplantıda Avrupa’da yükselen ırkçılık, yabancı düşmanlığı ve aşırı sağın yükseliş sebepleri ele alındı.Panelde, dünyada bilinçli olarak popülizm yürütüldüğü, Sovyetler Birliği’nin dağılması ile dünyada ideolojilerin öldüğü, sol veya sağ ideolojilerin kalmadığı tezinin, bütün siyasi partilerin aynı olduğu ve tüm siyasetçilerin kendi menfaatleri için siyasete girdiklerini savunduğu anlamına geldiği ifade edildi.Panelde, dini ve ulusal değerleri halkların vicdanlarını ele geçirmek için kullanan bu kesimlerin politik sığınmacıları ve göçmenleri aşağılayarak her sorunun sebebi olarak onları gösterdiklerinin altı çizildi.Evrensel değerler üzerinden hoşgörü ve çok kültürlülüğe yer veren eğitim sistemine ihtiyaç olduğu da ifade edildi(YIL/ŞEB) FOTOĞRAFLI