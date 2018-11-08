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Avrupa Komisyonu’ndan Tarım Yatırımları İçin 5 Milyon Euroluk Hibe

TARIMA DAYALI YATIRIMIN DESTEKLENMESİNE YÖNELİK KIRSAL KALKINMA HİBE PROGRAMI AÇILDI

Avrupa Komisyonu’ndan Tarım Yatırımları İçin 5 Milyon Euroluk Hibe

TARIMA DAYALI YATIRIMIN DESTEKLENMESİNE YÖNELİK KIRSAL KALKINMA HİBE PROGRAMI AÇILDI

08 Kasım 2018 Perşembe 16:02
Avrupa Komisyonu’ndan Tarım Yatırımları İçin 5 Milyon Euroluk Hibe
TARIMA DAYALI YATIRIMIN DESTEKLENMESİNE YÖNELİK KIRSAL KALKINMA HİBE PROGRAMI AÇILDI

Lefkoşa, 8 Kasım 18 (.): Avrupa Komisyonu, Kıbrıs Türk toplumunda tarıma dayalı yatırımların desteklenmesi için 5 milyon Euro değerinde yeni bir hibe programı açtı.

Avrupa Komisyonu Kıbrıs Temsilciliği’nden yapılan açıklamaya göre, AB finansmanlı Hibe Programı\'nın amacı; doğal kaynakların sürdürülebilir bir biçimde kullanılmasını teşvik ederken bitkisel ve hayvansal üretimi geliştirerek Kıbrıs Türk toplumundaki kırsal ekonominin rekabet edebilirliğini arttırmak.
Program, çiftçileri, sulama birliklerini ve tarım kooperatiflerini hedef alıyor.
Hibe programı çerçevesinde seçilen çiftçilere yönelik projeler 35 bin ile 110 bin Euro arasında değişen miktarlarda, sulama birliklerine ve tarım kooperatiflerine yönelik projeler ise 35 bin ile 150 bin Euro arasında değişen miktarlarda AB hibeleri ile desteklenecek.
SON TESLİM 24 ARALIK
Tekliflerin son teslim tarihi 24 Aralık 2018 olduğu kaydedilen açıklamada, rehber ve başvuru usulü ve Kavram Belgesi hazırlama konusunda bu ay içinde ve aralıkta toplantılar düzenleneceği belirtildi.
Başvuru rehberi ve belgelerine 161357 referans numarası ile şu linkten erişilebilecek:
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1512049568024&do=publi.welcome&userlanguage=en
(DOĞ/GÜL)
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