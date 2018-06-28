Avrupa Komisyonu’ndan Kuzey Kıbrıs’ta İnsan Ticaretiyle Mücadeleye 1 Milyon Euro

AVRUPA KOMİSYONU’NUN “KIBRIS’IN KUZEY KESİMİNDE İNSAN TİCARETİNİN ÖNLENMESİ VE İNSAN TİCARETİYLE MÜCADELE” HİBE PROGRAMININ LANSMANI BEDESTEN’DE YAPILDI

KKTC’DE İNSAN TİCARETİNİN ÖNLENMESİ VE BU KONUDAKİ FARKINDALIĞIN ARTIRILMASI AMACIYLA AÇILAN 1 MİLYON EURO\'LUK TEKLİF ÇAĞRISINA SON BAŞVURU TARİHİ 2 EKİM OLARAK AÇIKLANDI

İÇİŞLERİ BAKANI BAYBARS: “EKİMDE MECLİS’İN AÇILMASIYLA BİRLİKTE İNSAN TİCARETİYLE MÜCADELE YASASI’NIN GEÇMESİNİ İSTİYORUZ”

Lefkoşa, 28 Haziran 18 : Avrupa Komisyonu’nun toplam 1 milyon Euroluk kaynak öngördüğü “Kıbrıs’ın Kuzey kesiminde insan ticaretinin önlenmesi ve insan ticaretiyle mücadele” hibe programının lansmanı Bedesten’de yapıldı.

Toplantıya İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars ve HP Milletvekili Jale Refik Rogers’in yanı sıra Avrupa Birliği ve Avrupa Komisyonu yetkilileri ile sivil toplum örgütlerinin temsilcileri de katıldı.

KKTC’de insan ticaretinin önlenmesi ve bu konudaki farkındalığın artırılması amacıyla açılan 1 milyon Euro\'luk teklif çağrısına son başvuru tarihi 2 Ekim olarak açıklandı.

Etkinliğin açılışında konuşan Avrupa Komisyonu Görev Yöneticisi Charlotte Goyon, insan ticaretinin sadece Kıbrıs için değil Avrupa Birliği içinde de büyük bir sorun olduğunu dile getirdi.

MAKIPAA: “15 BİN 864 MAĞDUR”

AB Temsilcisi ve Ekonomist Arttu Makipaa konuşmasında insan ticaretinin ciddi bir insan hakları ihlali olduğunu ve AB tarafından kesin şekilde yasaklandığını ifade etti.

Makipaa, AB içerisinde bu durumdan mağdur 15 bin 864 kişi bulunduğunu belirterek, en büyük kısmı yüzde 64 ile cinsel istismar amaçlı insan kaçakçılığının oluşturduğunu, bunun ardından da kaçak işçilik ve organ amaçlı çocuk istismarının geldiğini söyledi.

AB’nin dünyada insan kaçakçılığına karşı birçok projeye destek verdiğini anlatan Makipaa, hibe programında, farkındalık yaratmak, mağdurların yardıma ulaşımını kolaylaştırmak ve koordineli etkin müdahalenin geliştirilmesinin amaçlandığını söyledi.

BAYBARS: “YASANIN GEÇMESİNİ İSTİYORUZ”

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars da konuşmasında vizyon, yol gösterici ve politika oluşturucu olması adına AB’nin STÖ’leri güçlendirici çalışmalarının önemine dikkati çekti.

Baybars, insan ticareti konusunda mücadele ve farkındalık bilincinin oluşmasına rağmen bunun yasal bir zemine oturmamasının yarattığı sıkıntılara değindi ve bir ulusal eylem planı oluşturulması yanında tüm ilgili birimlerin eğitimlerinin de tamamlanması gerektiğine vurgu yaptı.

Ekim ayında Meclis’in açılmasıyla birlikte İnsan Ticaretiyle Mücadele Yasası’nın geçmesini istediklerini dile getiren Baybars, daha önce bu konuda yapılan çalıştayda çıkan raporların, ilk önce mağdurları koruyacak tedbirlerin alınmasının öncelikli olduğunu gösterdiğini de dile getirdi.

HAMİT: “İNSANLIK DIŞI MUAMELEYE MARUZ BIRAKILIYORLAR”

MAGEM Yönetim Kurulu Üyesi ve Araştırmacı Mertkan Hamit ise AB Destek Ofisi’ne finansal ve kapasite artırımıyla ilgili katkılarından dolayı, İçişleri Bakanlığı’na yaptığı çalıştaydan dolayı, milletvekillerine Meclis’e gönderdikleri yasa tasarısından dolayı ayrıca AB katkılarıyla hazırladıkları rapora katkı yapanlara da katkılarından dolayı teşekkür etti.

Hamit, insan ticaretiyle ilgili mevcut durumu ele aldığı rapordan alıntılar yaparak, ülkelerinden çalışmak için Ada’ya gelen kişilerin ve öğrencilerin, zorla çalıştırıldıklarını, borca bağlandıklarını, özgürlüklerinin kısıtlanarak insanlık dışı muameleye maruz bırakıldıklarını söyledi.

Mağdurlar için oluşturulan “157” numaralı destek hattının 24 saat süreyle açık olması gerekirken, telefonların dahi yanıtlanmadığını savunan Hamit, muhaceret personelinin mağdurlara nasıl muamele yapılacağı konusunda eğitimsiz olduklarını, kadın görevli ve sosyal hizmet görevlisi şahıs bulunmamasının büyük eksiklik olduğunu ifade etti.

Hamit, insan kaçakçılığı mağdurlarının sadece gece kulüpleri ve casinolarda değil, inşaat, tarım hatta hastanelerdeki bakım servislerinde zorla çalıştırıldıklarının da tespit edildiğini ekledi.

GOYON BİLGİ VERDİ

Konuşmaların ardından AB Komisyonu Görev Yöneticisi Charlotte Goyon hibe programıyla ilgili bilgi verdi.

Goyon, insan ticaretini önleme ve farkındalığı artırma, mağdurların haklarına erişimlerini iyileştirme ve insan ticaretinin her türüyle ilgili bilgiyi artırıp, etkin ve eş güdümlü müdahaleyi geliştirme amacını taşıyan hibe programında Kıbrıslı Rum veya AB ülkesi herhangi bir ülkeden bir kuruluşla ortak çalışılabileceğini ifade etti.

Çağrının 2 kısımdan oluştuğunu belirten Goyon, 200 bin Euro’luk birinci kısmın “paydaşların koordinasyonunu ve insan ticaretine karşı eylemlerin etkinliğini arttırmak için bir platformun oluşturulması ve yürütülmesine destek” olarak açıkladı.

Goyon, 800 bin Euro’luk ikinci kısmınsa “Kıbrıs\'ın kuzey kesiminde veya Kıbrıs genelinde insan ticareti ile ilgili eylemlere veya girişimlere destek” olduğunu belirtti.

Goyon, seçilen projelerin kısımlarına bağlı olarak 60 bin ile 300 bin Euro arasında değişen miktarlarda AB hibeleriyle destekleneceğini belirtti.



Başvuru Rehberi ve başvuru paketine https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1529914117547&do=publi.welcome&nbPubliList=15&aofr=152154&orderbyad=Desc&searchtype=RS&orderby=upd&userlanguage=en adresinden ulaşılabiliyor.

(RU/GÜL)

Haber: Raif Uzkan