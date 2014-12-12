Avrupa Komisyonu, Kıbrıslı Türkler İçin 32,96 Milyon Euro Tutarında Yeni Mali Destek Programını Onayladı

Lefkoşa, 12 Aralık 14 : Avrupa Komisyonu, Kıbrıs Türk toplumu için 32.96 milyon Euro tutarındaki yeni yıllık mali destek programını onayladı.

Avrupa Komisyonu’ndan yapılan açıklamada, AB tarafından finanse edilen ödeneğin adadaki ekonomik bütünleşmeyi ve iki toplum arasındaki ilişkileri geliştirme odaklı başarılı programın devam etmesini sağlayacağı bildirildi.

Ödeneğin genel amacının Kıbrıs’ta uzlaşmaya olanak sağlamak olduğu vurgulandı.

Bölgesel Politikadan Sorumlu Avrupa Komisyonu Üyesi Corina Cretu “Yenilenen fonlar, Avrupa Birliği’nin Kıbrıs’ta uzlaşmaya dair kararlılığının devamlılığını işaret eder. Aynı zamanda, uzlaşmanın, sadece Kıbrıs Türk toplumunu AB ye yakınlaştırarak ve adanın ekonomik bütünleşmesini teşvik ederek sağlanabileceği yönündeki görüşümüzün net ifadesidir” dedi.

ATIK MADDE TOPLANMASI VE KATI ATIK YÖNETİMİ

Açıklamada, fonların kullanımında, atık maddelerin toplanması ve katı atık yönetimi dahil olmak üzere, çevreye; kapsamlı bir çözüm göz önünde bulundurularak topluluk müktesebatı için Kıbrıslı Türklerin hazırlanmasına, sivil toplum aktörleri ve yerel topluluklara doğrudan yardım sağlanmasına önem verileceği bildirildi.

Kayıp Şahıslar Komitesi ve iki toplumlu Kültürel Miras Komitesi’ne destek sağlanarak uzlaşmaya ve güven artırıcı çabalara da ayrıca devam edileceği kaydedildi.

(YIL/GÜL)