“Avrupa Hareketlilik Haftası” Avrupa kentleriyle birlikte Lefkoşa’da da kutlandı. “Avrupa Hareketlilik Haftası” kapsamında, “Temiz, Akıllı ve Paylaşımlı Ulaşım” sloganıyla düzenlen “Otomobilsiz Yaşam Günü” etkinliği Surlariçi’nde yapıldı. Etkinlikte kamu sağlığı için hareketli yaşama, alternatif kentsel ulaşım yollarına dikkat çekildi.

“OTOMOBİLSİZ YAŞAM GÜNÜ” ETKİNLİĞİNDE KAMU SAĞLIĞI İÇİN HAREKETLİ YAŞAMA VE ALTERNATİF KENTSEL ULAŞIM YOLLARINA DİKKAT ÇEKİLDİ

MARKOPOULIOTIS: “DAHA TEMİZ ULAŞIM YOLLARINDAN BİRİNİ SEÇEBİLİRİZ. BİSİKLET BUNLARDAN BİRİ”

HARMANCI: “ÖNÜMÜZDEKİ YILDAN İTİBAREN LTB, İLK ETAP BİSİKLET YOLLARINI HİZMETE AÇACAK”

TOROS: “LTB BİSİKLETLİ YAŞAM İÇİN BİRTAKIM DÜZENLEMELER YAPTI. LEFKOŞALILAR BUNU DESTEKLEMELİ”

Lefkoşa, 23 Eylül 17 : “Avrupa Hareketlilik Haftası” Avrupa kentleriyle birlikte Lefkoşa’da da kutlandı.

“Avrupa Hareketlilik Haftası” kapsamında, “Temiz, Akıllı ve Paylaşımlı Ulaşım” sloganıyla düzenlen “Otomobilsiz Yaşam Günü” etkinliği Surlariçi’nde yapıldı. Etkinlikte kamu sağlığı için hareketli yaşama, alternatif kentsel ulaşım yollarına dikkat çekildi.

Avrupa Komisyonu’nun desteği, Lefkoşa Türk Belediyesi’nin (LTB) katkısıyla düzenlenen etkinliğin açılış konuşmasını Avrupa Komisyonu Kıbrıs Temsilciliği Başkanı George Markopouliotis, LTB Başkanı Mehmet Harmancı yaptı.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Fikri Toros da etkinlikte bir konuşma yaptı.

MARKOPOULIOTIS: “DAHA TEMİZ ULAŞIM YOLLARINI SEÇEBİLİRİZ”

Avrupa Komisyonu Kıbrıs Temsilciliği Başkanı George Markopouliotis, Avrupa Hareketlilik Haftası’nın bu yılki temasının “Kentsel Ulaşımla” ilgili olduğunu kaydederek, “Ofislerimize, okullarımıza, ya da futbol maçına gidebilmenin başka yolları da var. Çevre üzerindeki olumsuz etkileri azaltmamıza yardımcı olabilecek daha temiz ulaşım yollarını seçebiliriz. Bisiklet bunlardan biri” dedi.

Aynı aileden veya mahalleden birkaç aracın trafiğe çıkması yerine tek araçta birlikte seyahat edilebileceğini, yolculukların paylaşılabileceğini belirten Markopouliotis, halka, akıllı ulaşım yollarını seçmeleri konusunda çağrı yaptı.

George Markopouliotis, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker’in Avrupa Parlamentosu’ndaki “İklim değişikliğiyle mücadele için kentsel ulaşımda bazı değişikliklere gitmemiz gerek” açıklamasına işaret ederek, “Hepimiz bu konuda sorumluluk üstlenmeliyiz” diye konuştu.

HARMANCI: “ÖNÜMÜZDEKİ YILDAN İTİBAREN LTB, İLK ETAP BİSİKLET YOLLARINI HİZMETE AÇACAK”

LTB Başkanı Mehmet Harmancı, gün geçtikçe bisiklete ve alternatif ulaşıma ilginin arttığını kaydederek, “Yerel yöneticiler bu ihtiyaçlara cevap vermekle mükelleftir. Önümüzdeki yıldan itibaren LTB, ilk etap bisiklet yollarını hizmete açacak. 2 kilometrelik bir alanda insanlar evlerinden işlerine bisikletle gidebilecek. Daha sonra, tüm şehri bu ve benzeri alternatif ulaşım araçlarına uygun halde getireceğimizi düşünüyorum” şeklinde konuştu.

Harmancı, kişilerin de bu konuda gayret göstermesi gerektiğini kaydederek, “Önümüzdeki haftadan itibaren bisikleti hayatıma alma kararlılığındayım” dedi.

Mehmet Harmancı, yerel yönetimler arasında ilk kez Lefkoşa’nın iklim değişikliğine yönelik çalıştay yaptığını, bunun geçen yıl olduğunu belirterek, “Maalesef çalıştay yeterli ilgiyi görmedi, kamuoyunda yeterli yankıyı bulmadı” dedi.

Harmancı, çalıştaydan çıkan sonuçların kendileri için önemli olduğunu vurgulayarak, 2025 ya da 2030 sonrası Surlariçi’ne belki de araçla girmenin mümkün olmayacağını, çalışmalarını bu hedefler doğrultusunda yaptıklarını belirtti.

Mehmet Harmancı, Avrupa Hareketlilik Haftası’nın 2015’ten beri Lefkoşa’da da kutlandığını anımsattı.

TOROS: “LTB BİSİKLETLİ YAŞAM İÇİN BİRTAKIM DÜZENLEMELER YAPTI. LEFKOŞALILAR BUNU DESTEKLEMELİ”

Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Fikri Toros, dünyada olduğu gibi ülkede de hava kirliğinin, hareketsiz yaşamın insan sağlığını tehdit ettiğini, trafikte kargaşa yaşandığını ifade ederek, “Bunlara karşı mücadele ve bu mücadeleye karşı sahiplenme zaruri hale geldi” dedi.

LTB’nin alternatif ulaşımla ilgili, bisikletli yaşamla ilgili birtakım düzenlemeler yaptığını söyleyen Toros, “Lefkoşalıların bunu desteklemesi, yaşam tarzını buna uygun hale getirmesi lazım” şeklinde konuştu.

HER YARIM SAATTE BİR BİSİKLET TURU DÜZENLENDİ

Sabah saatlerinde başlayan “Otomobilsiz Yaşam Günü” etkinliği öğleye kadar sürdü. Etkinlik kapsamında her yarım saatte bir bisiklet turları düzenlendi.

Açılış sürüşüne LTB Başkanı Harmancı, Avrupa Komisyonu Kıbrıs Temsilciliği Başkanı George Markopouliotis, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Başkanı Kenan Arifoğlu da katıldı.

Bu arada, vatandaşlara, sivil toplum örgütlerine ait stantlarda sağlıklı yaşamla ilgili bilgi de verildi. Lefkoşa Türk Belediyesi Latin Orkestrası etkinlikte dinleti sundu.

Öte yandan, Avrupa Komisyonu, hafta kapsamında 19 Eylül’de Gazimağusa’da “Temiz, Akıllı ve Paylaşımlı Ulaşım” paneli düzenlemişti.

(RÇ/GÜL) FOTOĞRAFLI