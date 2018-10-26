Avrupa Gençler Bilardo Şampiyonası’nda Derece Elde Eden Mustafa Alnar Arter’i Ziyaret Etti

Lefkoşa, 26 Ekim 18 (.): Hollanda’da yapılan Avrupa Gençler Şampiyonası’nda iki ayrı kategoride 2. ve 3. olarak derece elde eden, Gazimağusa Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Mağusa Gelişim Akademisi (MGA) sporcusu Mustafa Alnar, antrenörü Mehmet Şanlısoy ile birlikte Gazimağusa Belediye Naşkanı İsmail Aretr’i ziyaret etti.Gazimağusa Belediyesinden yapılan açıklamaya göre ziyarette konuşan İsmail Arter, MGA bilardo ekibinde ve aynı zamanda Milli Takım’da yer alan Mustafa Alnar’ı...







Lefkoşa, 26 Ekim 18 (.): Hollanda’da yapılan Avrupa Gençler Şampiyonası’nda iki ayrı kategoride 2. ve 3. olarak derece elde eden, Gazimağusa Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Mağusa Gelişim Akademisi (MGA) sporcusu Mustafa Alnar, antrenörü Mehmet Şanlısoy ile birlikte Gazimağusa Belediye Naşkanı İsmail Aretr’i ziyaret etti.



Gazimağusa Belediyesinden yapılan açıklamaya göre ziyarette konuşan İsmail Arter, MGA bilardo ekibinde ve aynı zamanda Milli Takım’da yer alan Mustafa Alnar’ı tebrik etti.



Arter, Alnar’ın bilardo sporunun tanıtılması ve başarıların elde edilebeileceği konusunda önemli bir iş başardığını ifade etti.



Mustafa Alnar’a önümüzdeki günlerde Rusya’da katılacağı Dünya Gençler Şampiyonası’nda başarı dileyen Arter, sanat alanına destek oldukları gibi, spor alanında da sporculara gereken desteği vermeye devam edeceklerini kaydetti.



(YIL/ÖK)

