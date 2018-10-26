Avrupa Birliği Uyum Yasa Tasarılarını Görüşmek Üzere Oluşturulan Geçici Ve Özel Komite Toplandı

Lefkoşa, 26 Ekim 18 : Cumhuriyet Meclisi, Avrupa Birliği Uyum Yasa Tasarılarını görüşmek üzere oluşturulan geçici ve özel komite bugün toplandı.

Meclis’ten yapılan açıklamaya göre, Komite gündeminde bulunan, Veteriner Tıbbi Ürünler Yasa Tasarısı’nın madde madde görüşülmesine devam ediliyor.

Avrupa Birliği Uyum Yasa Tasarılarını Görüşmek Üzere Oluşturulan Geçici ve Özel Komite toplantısında davetli ve görevliler de hazır bulundu.

CTP Milletvekili Armağan Candan Başkanlığı\'nda toplanan komite toplantısına, UBP Milletvekili Hasan Taçoy, HP Milletvekili Hasan Büyükoğlu, HP Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu ve CTP Milletvekili Fikri Toros katıldı.

(AK/HÖ) FOTOĞRAFLI