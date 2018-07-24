Avrupa Birliği Uyum Yasa Tasarılarını Görüşmek Üzere Oluşturulan Geçici Ve Özel Komite Toplandı

Lefkoşa, 24 Temmuz 18 : Cumhuriyet Meclisi, Avrupa Birliği Uyum Yasa Tasarılarını Görüşmek Üzere Oluşturulan Geçici ve Özel Komite, bugün saat 10:00’da toplandı.

Meclisten yapılan açıklamaya göre, komite, gündeminde bulunan, “Tohum ve Üretim Materyalleri Yasa Tasarısı”nı görüşmeye devam etti. Komite, ilgili gündem maddesini ilerleyen toplantılarında ele almaya devam edecek.

Tohum ve Üretim Materyalleri Yasa Tasarısı’nın genel gerekçesine göre, Avrupa Birliği bitki sağlığı mevzuatı çerçevesinde hazırlanan Tohum ve Üretim Materyalleri Yasa Tasarısı, tohum ve bitki materyallerinin kalite, kontrol, ithalat, ihracat, satış ve üretim kurallarını düzenleyerek, tarla denetimleri, hasat öncesi tohum denetimleri, hasat sonrası denetim, tohum analiz ve numune metodolojileri vasıtası ile çeşit kataloguna dayalı zorunlu sertifıkasyonu sağlamayı hedeflemekte.

Avrupa Birliği Uyum Yasa Tasarılarını Görüşmek Üzere Oluşturulan Geçici ve Özel Komite toplantısına davetli olarak, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, Turizm ve Çevre Bakanlığı, Gümrük ve Rüsumat Dairesi, K.K.T.C Tarımsal Araştırma Enstitüsü, K.K.T.C. Devlet Üretme Çiftlikleri ve AB Koordinasyon Merkezi’nden yetkililer katılıp, görüş ve önerilerini sundu.

CTP Milletvekili Armağan Candan başkanlığında toplanan komiteye, HP Milletvekili Hasan Büyükoğlu, UBP Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, HP Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu ve CTP Milletvekili Fikri Toros katıldı.

(AK/ŞEB) FOTOĞRAFLI







