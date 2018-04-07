Avrupa Yakası'nın Yaprak'ı Hale Caneroğlu'nun son halini görenler gözlerine inanamıyor!

Avrupa Yakası'nda çılgın karakteri canlandıran Hale Caneroğlu şimdi çocuğunu büyütüyor. Bir süredir ekranlardan uzak olan Caneroğlu'nun değişimi herkesi şaşkına çevirdi...

Avrupa Yakası’nın Yaprak’ı Hale Caneroğlu, ikinci evliliğinden sonra ekranlara ara verdi. Oynadığı dizide çılgın dergi editörü rolüyle tanınan Caneroğlu şimdilerde sıradan bir hayat yaşıyor. Özgür Fidanoğlu ile nikah masasına oturan Caneroğlu evliliğinden bir kız çocuğu sahibi oldu.

Caneroğlu bir süre eşinin işleri gereği yurt dışında yaşadı. Artık Türkiye’ye dönen Hale Caneroğlu, kişisel gelişim koçluğu yapıyor. Eskisi kadar fazla kameralar karşısına çıkmayan Caneroğlu, kızıyla birlikte geçirdiği zamanlarda çektiği pozlarını sosyal medya sayfasında da paylaşıyor.

Caneroğlu’nun, takipçilerinden çok sayıda beğeni alan bu paylaşımı da yeni hayatını esprili bir şekilde özetliyor. Caneroğlu’nun “Önceden çok havalıydım! Kırmızı halıda en şık seçilir, trendler bile yaratırdım. Şimdi benim miniğe lazımlık öğretiyorum” notunu yazdığı bu paylaşımı takipçilerinin beğeni yağmuruna tutuldu.