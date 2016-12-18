Avrupa Ve Amerika’da Okullardaki Din Eğitimi Deneyimleri Anlatılacak

Hala Sultan İlahiyat Koleji Okul Aile birliği tarafından düzenlenen organizasyonda, ABD ve Avrupa’nın çeşitli ülkelerinden katılımcılar yaşadıkları ülkelerdeki din eğitimi deneyimlerini aktaracak.

Hala Sultan İlahiyat Koleji Okul Aile Birliği’nden yapılan açıklama, “ABD, Belçika, Avusturya, Fransa, Danimarka ve Almanya’dan KKTC’ye gelecek olan katılımcıların, ziyaret, seminer ve televizyon programlarında, ABD ve Avrupa’da ortaokul ve liselerde din eğitiminin uygulandığı ülkelerde din eğitiminin hiçbir sorun teşkil etmediğini aksine olumlu sonuçlar alındığını istatistiklerle anlatacakları” kaydedildi.

Ziyaret ve programlara katılacak isimler şunlar:

Ahmet Mutlu Çelikok, ABD Pleasant View School Yöneticisi, Belçika Eğitim Kurumları Sorumlusu, Yrd.Doç.Dr. Abdulhalim İnam, -Almanya Eğitim Kurumlar ve Okullar Sorumlusu, Meryem Özmen Yaymak, Erhan Özcan, Fransa Eğitim Kurumları Koordinatörü, Ahmet İhsan Deniz, Danimarka Mina Hindholm Efterskole Müdürü, ,Mesut Koca, Viyana Anadolu Lisesi Müdürü.