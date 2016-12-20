Avrupa Türk Sağlık Elemanları Federasyonu Genel Kurulu Gerçekleştirildi

Almanya’da kayıtlı bir federasyon olan Avrupa Türk Sağlık Elemanları Federasyonu Genel Kurulu, kurucuları arasında yer alan Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB) ev sahipliğinde KKTC’de gerçekleştirildi.

Almanya’da kayıtlı bir federasyon olan Avrupa Türk Sağlık Elemanları Federasyonu Genel Kurulu, kurucuları arasında yer alan Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB) ev sahipliğinde KKTC’de gerçekleştirildi.

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği’nden yapılan açıklamaya göre, Avrupa genelinde İngiltere, Fransa, Almanya, Avusturya, İsviçre ve KKTC’yi de içine alan Federasyon’un genel kurulunda Yönetim Kurulu şu şekilde oluştu:

Eş Başkanlar :Serdar Beklen (Avusturya), Cankut Yüksel (İsviçre)

As Başkanlar :Kenan Arifoğlu (KKTC), Ayfer Kahraman (İngiltere)

Genel Sekreter:Cemal Mert (KKTC)

Mali Sekreter: Cemal Kavazoğulları (İngiltere)

Üyeler: Metin Gürşan (Türkiye), Barış Turak (Fransa) Serdar Dalkılıç (Fransa)