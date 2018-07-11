Avrupa Sol Partisi Yaz Üniversitesi Bu Yıl 11-14 Temmuz Tarihlerinde Viyana’da Gerçekleştirilecek

ÜNİVERSİTE’YE YKP’Yİ TEMSİLEN KANATLI KATILACAK

Yeni Kıbrıs Partisi’nin (YKP) de gözlemci üye olduğu Avrupa Sol Partisi (EL) Yaz Üniversitesi bu yıl 11-14 Temmuz tarihlerinde Avusturya’nın Viyana şehrinde gerçekleştirilecek.



YKP tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre bu yıl 12.si gerçekleştirilecek olan üniversiteye YKP Yürütme Kurulu üyesi Murat Kanatlı katılacak.



Yaz Üniversitesine tanınmış akademisyen ve siyasilerin de katılarak görüşlerini aktaracağı neo-liberal saldırganlık, feminizm, ekoloji, emek ve barış konulu seminerler düzenlenecek.



Bu seneki temel başlıklar ise “Küreselleşen Dünyada Avrupa’nın rolü”, “Sosyal Adalet: Sosyal Yakınlaşma, Ekonomi ve Ekolojinin Avrupalı Kavramı”, “Katılımcılık ve Demokrasi”.

