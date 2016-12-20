Avrupa Sol Partisi Kongresi’nde YKP De Temsil Edildi

Avrupa Sol Partisi’nin Berlin’de yapılan 5. kongresinde, gözlemci üye Yeni Kıbrıs Partisi (YKP) de temsil edildi.

Toplantıda YKP’yi Yürütme Kurulu üyesi Murat Kanatlı temsil etti.

YKP’den yapılan açıklamaya göre, Avrupa’nın çeşitli yerlerinden 200’ün üzerinde delegenin katıldığı Kongre, 16-18 Aralık tarihleri arasında yapıldı.Ana sloganı “Dayanışmanın Avrupası için ittifaklar kuralım” olan kongrede, gelecek üç yılın yol haritasını da içeren eylem, değerlendirme ve politik dokümanlar karara bağlandığı; birçok konuda önemli kongre kararları alındı; tüzük değişikliği yapıldı; yeni üye, gözlemci ve partner üyeliklerin onanmasına karar verildi.

Kongrede onaylanan politik dokümanda, Kıbrıs ile ilgili bazı tespitlere de yer verildiği belirtildi.

15 Aralık’ta dönem içinde son kez toplanan Avrupa Sol Partisi Yürütme Kurulu’nun, kongre dokümanı ve kongre karar taslaklarına son şeklini verdiği ifade edilen açıklamada, kongrenin sürdüğü 3 gün boyunca üye ve gözlemci üye parti delegeleri ile onlarca uluslararası konuğun konuşmalar yaptığı; Kongrede YKP, BKP ve AKEL temsilcilerinin de birer konuşma yaptığı kaydedildi.

Kongrenin son gününde Avrupa Sol Partisinin yeni başkanlık kurulu da seçildi. 3 yıllığına Gregor Gysi (Die Linke) başkan; Pierre Laurent (Fransız Komünist Partisi, PCF), Paolo Ferrero (Rifondazione Comunista), Maite Mola (İspanya Komünist Partisi), Margarita Mileva (Bulgaristan Sol Parti) ise eş başkanlığa seçildi. Ayrıca yeni Avrupa Sol Partisi Yürütme Kurulu da onaylandı.

16 Aralık Cuma günü ELfem kongresi de gerçekleştirildi.

18 Aralık’ta Kongre bitimi toplanan yeni Avrupa Sol Partisi Yürütme Kurulu, 2017 çalışma programını ve Kongre sürecini değerlendirdi. Yeni Yürütme Kurulu bundan sonraki ilk toplantısını 2017 çalışma programını netleştirmek ve Kongrede karar verilen geniş bir Avrupa Forumunun toplanmasının çalışmalarını başlatmak için şubatta yapacak.

KANATLI

YKP Yürütme Kurulu üyesi Murat Kanatlı, kongrede yaptığı konuşmada, Kıbrıs’taki gelişmeleri aktardı, “adanın tamamen silahsızlandırılarak yeniden birleşmesi” için mücadele ettiklerini anlattı.

Kanatlı, kritik bir süreçten geçildiğini ama Kıbrıs sorununa çözüm bulmak için yalnızca Kıbrıslıların çabalarının yeterli olmadığını; AB-Türkiye ilişkilerinin, Suriye’deki ve Ortadoğu’daki gelişmelerin ve siyasi aktörlerin Kıbrıs sorununun çözüm sürecini etkilediğini belirtti.

Sürecin ileri taşınması için ellerinden geleni yapacaklarını söyleyen Kanatlı, görüşme sürecinin çökmesi halinde yaşanabilecek olası olumsuz gelişmeleri de konuşmasında aktardı.

Kanatlı, “siyasal İslam temelinde oluşturulan örgütlerin dini okul talebi iddiası ile eylemler örgütlediklerini, yeni bir aşırı sağ siyasi partinin oluşturulduğunu ve bunların sol, ilerici örgüt ve sendikaları Türkiye karşıtı hareket eden hainler olarak işaret edip açıklamalar yaptıklarını” iddia ederek, görüşme sürecinin çökmesi durumda bu tip örgütlenmelerin paramiliter örgütler gibi hareket edip sol, sosyalist ilerici örgüt, siyasi parti ve sendikalara fiziki saldırmasının da beklenebileceğini savundu.

YKP olarak, “tüm mümkünlerin kıyısında” olunduğunun tespitini yaptıklarını ve eğer görüşme süreci koparsa bunun tüm Kıbrıslılar için bir “kabusa” dönebileceğinin uyarısını da yaparak sözlerini şöyle tamamladı:

“Özellikle bu dönemde elimizden gelenin en iyisini yapmak zorundayız, özellikle Avrupa Sol Partisinin aktif dayanışması önemli. Altını çizeriz ki Avrupa hala ayrım duvarı ile bölünmüş bir başkente sahiptir; gelin hep birlikte bu duvarı tıpkı 27 sene önce Berlin’de olduğu gibi birlikte yıkalım.”





