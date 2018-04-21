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Avrupa Kültürel Miras Yılı etkinlikleri düzenlendi!

Uluslararası Anıtlar Günü ve 2018 Avrupa Kültürel Miras Yılı vesileleriyle iki toplumlu Kültürel Miras Teknik Komitesi ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Ofisi bugün Gazimağusa’da yürütmekte oldukları projeleri tanıttıkları bir etkinlik düzenledi.

Avrupa Kültürel Miras Yılı etkinlikleri düzenlendi!

Uluslararası Anıtlar Günü ve 2018 Avrupa Kültürel Miras Yılı vesileleriyle iki toplumlu Kültürel Miras Teknik Komitesi ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Ofisi bugün Gazimağusa’da yürütmekte oldukları projeleri tanıttıkları bir etkinlik düzenledi.

21 Nisan 2018 Cumartesi 14:10
Avrupa Kültürel Miras Yılı etkinlikleri düzenlendi!

 Avrupa Kültürel Miras Yılı vesileleriyle iki toplumlu Kültürel Miras Teknik Komitesi ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Ofisi bugün Gazimağusa’da yürütmekte oldukları projeleri tanıttıkları bir etkinlik düzenledi.

Etkinlik, Kültürel Miras Teknik Komitesi eşbaşkanları Ali Tuncay ve Takis Hadjidemetriou, UNDP sorumlusu Tiziana Zennaro, yabancı diplomatik misyon temsilcileri, Mağusalılar ve Güney Kıbrıs’tan gelen misafirlerin katılımıyla gerçekleşti.

ZENNARO

Komiteden verilen bilgiye göre, etkinliğin açılış konuşmasını yapan UNDP sorumlusu Zennaro, Gazimağusa’da Othello Kalesi, Deniz Kapısı ve Canbulat Tabyası arasındaki surlar ile Martinengo Tabyası’ndaki (Çifte Mazgal) çalışmaların sona erdiğini söyledi.

Ravelin (Akkule), St Mary ve Carmelite Kiliselerindeki çalışmaların bitme aşamasında olduğunu ifade eden Zennaro, önümüzdeki aylarda St. Anne Kilisesi ve Tabakhane Camisi’ndeki çalışmaların da sona ereceğini anlattı. Zennaro, tüm bu çalışmaların Avrupa Birliği finansmanıyla gerçekleşmekte olduğunu kaydetti.

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TUNCAY

Ali Tuncay da çok kültürlülüğün en önemli simgelerinden olan Mağusa surları ve içindeki eserlerde yürütmekte oldukları çalışmaların işbirliğinin ürünü olduğunu, çalışmalar sonucunda adanın ve insanlığın en önemli kültürel miras eserlerinin yeniden hayat bulduğunu belirtti.

HADJIDIMITRIOU

Takis Hadjidemetriou da Gazimağusa’daki eserlerde yürütülmekte olan çalışmalarla geçmişi yeniden keşfettiklerini söyledi ve Kültürel Miras Teknik Komitesi çerçevesinde yürütülen tüm çalışmaların karşılıklı güven ve birlikte çalışmanın ürünü olduğunu vurguladı.

Saat 10.00’da başlayan ve 13.00’te sona eren etkinlik boyunca Kültürel Miras Teknik Komitesi’nin çalışma yürüttüğü anıtlar ziyaret edildi ve katılımcılara yapılmakta olan çalışmalar hakkında bilgi verildi.

 

Son Güncelleme: 21.04.2018 17:56
Anahtar Kelimeler:
AvrupaKültürelMiras
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