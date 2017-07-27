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27 Temmuz 2017 Perşembe 12:45

Avrupa Komisyonu'ndan Liderlere Ortak Mektup

Avrupa Komisyonu'ndan Liderlere Ortak Mektup
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AVRUPA KOMİSYONU’NUN, MÜKTESEBATA UYUM HAZIRLIKLARI BAĞLAMINDA ORTAYA KONAN ÇABADA TARAFLARA YARDIMCI OLMAYA DEVAM EDECEĞİNİ VURGULADI

SON İKİ YILDA LİDERLERİN ÖNDERLİĞİNDE KAYDEDİLEN EŞSİZ İLERLEMEYE VURGU YAPAN JUNCKER, SİYASİ BİR ÇÖZÜME ULAŞILMASI YÖNÜNDEKİ ÇABALARA DEVAM EDİLMESİ ÇAĞRISINDA DA BULUNDU

Avrupa Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e ortak bir mektup göndererek, Avrupa Komisyonu’nun, gerek çözüm öncesinde gerekse de çözüm sonrasında, müktesebata uyum hazırlıkları bağlamında ortaya konan çabada taraflara yardımcı olmaya devam edeceğini vurguladı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, çözüme ulaşılacak her yolun değerlendirilmesi ve köprüler kurulması gerektiğini ifade eden Juncker, kendisinin ve Komisyon’un bu süreçte adadaki iki tarafın her zaman yanında duracağını belirtti.

Juncker, BM’nin müzakere sürecindeki eşitlik prensibi uyarınca kullandığı “Kıbrıs Türk Toplum Lideri” ve “Kıbrıs Rum Toplum Lideri” sıfatlarıyla hitap ettiği ortak mektubunda, çözüme ulaşılamamış olmasından derin üzüntü duyduğunu ifade ederek, Kıbrıs Konferansı ile ilgili hayal kırıklığının ileride bir çözüme engel teşkil etmemesi gerektiğini, tüm Kıbrıslılar için ortak bir Avrupalı gelecek doğrultusunda hep birlikte çalışmaya devam edilmesi gerektiğini belirtti.

Son iki yılda liderlerin önderliğinde kaydedilen eşsiz ilerlemeye vurgu yapan Juncker, siyasi bir çözüme ulaşılması yönündeki çabalara devam edilmesi çağrısında da bulundu.

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