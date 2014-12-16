Avrupa Komisyonu Kıbrıs Temsilcisi, Yeni Dönem Politikalarını Anlattı

MARKOPOULİOTİS: “KIBRIS TÜRK TOPLUMUNA YÖNELİK MALİ YARDIMLAR DEVAM EDİYOR... YENİ KAYNAK 32.96 MİLYON EURO”

“MALİ DESTEK PROGRAMI ÇERÇEVESİNDE BUGÜNE KADAR 380 MİLYON EURO TAHSİS EDİLDİ”

“JUNCKER’IN EKİBİ, BUGÜNE KADAR OLUŞMUŞ EN DENEYİMLİ VE GÜÇLÜ EKİP”

“AJANDASI ‘İSTİHDAM, BÜYÜME, ADALET VE DEMOKRATİK DEĞİŞİM’ YENİ KOMİSYONUN İLK ÖNCELİĞİ AVRUPA’NIN REKABET EDEBİLİRLİĞİNİ ARTIRMAK VE YENİ İSTİHDAM YARATMAK AMACIYLA YATIRIMI CANLANDIRMAK"

Avrupa Komisyonu Kıbrıs Temsilcisi Georgios Markopouliotis, Kıbrıs Türk Toplumu’na yönelik Mali Destek Programı çerçevesinde bugüne kadar 380 milyon Euro’dan fazla bir kaynak tahsis edildiğini söyledi. Markopouliotis, mali yardımların devam edeceğine işaret ederek, onay alan son yardım diliminin de 32.96 milyon Euro olduğunu belirtti.

Markopouliotis bugün düzenlediği basın toplantısında, 2014-2017 döneminde AB Komisyonu Başkanlığı görevini yürütecek Jean-Claude Juncker, ekibi ve politik hedefleri hakkında bilgi verdi.

Georgios Markopouliotis, Lefkoşa Merit Otel’de gerçekleşen basın toplantısında, Juncker’ın politika rehberinden alıntılar yaparak, görev süresince odaklanacağı 10 politika alanı ve komisyon üyelerini de tanıttı.

Markopouliotis, Avrupa Komisyonu’nun Kıbrıs Türk toplumuna yönelik mali destek programı hakkında da bilgi verdi.

Markopouliotis, Temmuz’da seçilip, Eylül’de göreve başlayan Avrupa Komisyonu yeni Başkanı Jean-Claude Juncker’ın 6 yıl görev yapacak ekibinin bugüne kadar oluşmuş en deneyimli ve güçlü ekip olduğunu söyledi. Markopouliotis 3’te biri kadın olan komiserler arasında 6 eski başbakan, 5 başbakan yardımcısı ve 19 eski bakan bulunduğunu belirtti.

Georgios Markopouliotis, 7 tane başkan yardımcısı bulunan Juncker’ın her başkan yardımcısının, belirlenen öncelikli politikalar çerçevesinde belirlenecek projelere liderlik yapacağını ve diğer komiserlerle koordineli bir şekilde çalışacağını kaydetti. Markopouliotis, Juncker’ın başkan yardımcıları başkanlığında oluşturduğu 7 proje takımı hakkında da bilgi verdi.

Markopouliotis, komisyon başkanının sağ kolu olup, yokluğunda kendisine vekalet edecek I. Başkan Yardımcısı Frans Timmermans’ın çok önemli politik misyonu olduğunu kaydeden Markopouliotis, AB Dışişleri Yüksek Temsilciliği için ise bir diğer başkan yardımcısı Federica Mogherini’nin görevlendirildiğini söyledi.

Juncker’in bazı komiserlerin sorumluluk alanlarını da yeniden düzenlediğini kaydeden Markopouliotis, eskiden ayrı komiserlikte olan “İklim” ve “Enerji” konularının tek bir komiserin altında birleştirildiğini belirtti.

Georgios Markopouliotis, Juncker’ın ana ajandası “İstihdam, büyüme, adalet ve demokratik değişim” olan 2014-2019 dönemine ilişkin öncelikli konularını ise şu şekilde sıraladı:

“İstihdam, Büyüme ve Yatırım için Yeni bir İvme”, “Ortak Dijital Tek Pazar”, “İleriye Dönük İklim Değişikliği Politikası ile Dirençli bir Enerji Birliği”, “Sağlamlaştırılmış Sanayi Temeli ile Daha Derin ve Daha Adil bir İç Pazar”, “Daha Derin ve Daha Adil bir Ekonomik ve Parasal Birlik”, “ABD ile Makul ve Dengeli bir Serbest Ticaret Anlaşması”, “Karşılıklı Güvene Dayanan bir Adalet ve Temel Haklar Alanı”, “ Göç Konusunda Yeni bir Politikaya Doğru”, “ Daha Güçlü bir Küresel Aktör” ve “Demokratik Değişim Birliği”.

“İLK ÖNCELİK REKABET EDEBİLİRLİĞİ ARTIRIP, YENİ İSTİHDAM YARATMAK”

Markopouliotis, Juncker’in ilk önceliğinin, Avrupa’nın rekabet edebilirliğini artırmak ve yeni istihdam yaratmak amacıyla yatırımı canlandırmak olduğunu söyledi.

Sürekli yükselen borçlar üzerine sürdürülebilir büyüme inşa edebileceğine inanmayan Juncker’ın, istihdamı esas yaratanların hükümetler veya AB kurumları değil şirketler olduğu düşüncesiyle haretket ettiği belirten Markopouliotis, ortak AB bütçesi ve Avrupa Yatırım Bankası (AYB) bütçesinin çok daha iyi kullanabilmesi gerektiğine inandığını belirtti.

KIBRIS TÜRK TOPLUMUNA YÖNELİK MALİ DESTEK

Georgios Markopouliotis, konuşmasının sonunda Avrupa Komisyonu’nun Kıbrıs Türk toplumuna yönelik 32.96 milyon Euro’luk yeni yıllık mali destek programı hakkında bilgi verdi.

Markopouliotis, şöyle devam etti:

“Fonlar, atık maddelerin toplanması ve katı atık yönetimi dahil olmak üzere, çevreye; kapsamlı bir çözüm karşısında topluluk müktesebatı için Kıbrıslı Türklerin hazırlanmasına; ve sivil toplum aktörleri ve yerel topluluklara doğrudan yardım sağlanmasına önem verecektir. Kayıp Şahıslar Komitesi ve iki toplumlu Kültürel Miras komitesine destek sağlanarak başarılı uzlaşmaya ve güven artırıcı çabalara da ayrıca devam edilecektir”

Georgios, mali destek programı çerçevesinde bugün kadar 380 milyon Euro’nun tahsis edildiğini söyledi.