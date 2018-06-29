banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 29°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
97274
ALTIN
185.232
DOLAR
4.5613
STERLİN
5.9902
EURO
5.3027
Seri tecavüzcü mü?
SERİ TECAVÜZCÜ MÜ?
Ölümlü iş kazası
ÖLÜMLÜ İŞ KAZASI
İş kazası: 18 yaşındaki genç ağır yaralandı
1 AĞIR YARALI
5 ay hapis yatacak
5 AY HAPİS YATACAK
banner282
Flaş Haber
Seri tecavüzcü mü?
Kapat

Avrupa Komisyonu Kayıp Şahıslar Komitesi’ne Ayırdığı Bütçede 358 Bin Euro’luk Genişletme Yaptı

Avrupa Komisyonu, Kayıp Şahıslar Komitesi’nin (KŞK) talebi üzerine komiteye ayırdığı bütçede, maliyeti artan kimliklendirme çalışmalarının masraflarının karşılanması amacıyla, 358 bin Euro’luk bir genişletme yaptı.

Avrupa Komisyonu Kayıp Şahıslar Komitesi’ne Ayırdığı Bütçede 358 Bin Euro’luk Genişletme Yaptı

Avrupa Komisyonu, Kayıp Şahıslar Komitesi’nin (KŞK) talebi üzerine komiteye ayırdığı bütçede, maliyeti artan kimliklendirme çalışmalarının masraflarının karşılanması amacıyla, 358 bin Euro’luk bir genişletme yaptı.

29 Haziran 2018 Cuma 07:17
Avrupa Komisyonu Kayıp Şahıslar Komitesi’ne Ayırdığı Bütçede 358 Bin Euro’luk Genişletme Yaptı

 Avrupa Komisyonu, Kayıp Şahıslar Komitesi’nin (KŞK) talebi üzerine komiteye ayırdığı bütçede, maliyeti artan kimliklendirme çalışmalarının masraflarının karşılanması amacıyla, 358 bin Euro’luk bir genişletme yaptı.

Komisyon Brüksel’de gerçekleştirilen görüşmede, Kayıp Şahıslar Komitesi’nin 3 üyesine bütçe genişletme talebinin onaylandığını ve bunun istisnai bir durum olduğunu bildirdi.

Kayıp Şahıslar Komitesi tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Komisyon’un KŞK’ye 2018 yılı için yaptığı 2.6 milyon Euro’luk katkıya ek olarak yapılan bu bütçe genişlemesinin toplu mezarlarda kayıp kalıntıları birbiriyle karışmış karmaşık vakalarla ilgili artan DNA masraflarının karşılanması amacıyla kullanılacak.

KŞK Kıbrıs’taki kayıp aileleri adına, konuyla ilgili “açık ara en büyük bağışçı konumundaki” Avrupa Komisyonu’na 2006 yılından bu yana yaptığı bağışlardan dolayı minnetlerini sundu.

KŞK üyeleri 26 ve 27 Haziran tarihlerinde Avrupa Komisyonu Kıbrıs Çözüm Destek Birimi Başkanı Kjartan Björnsson ile bir araya geldi. Üyeler ayrıca Avrupa Parlamentosu’nda Kıbrıs’taki Kayıp Şahıslar Raportörü Juan Fernando López Aguilar, Avrupa Parlamentosu Dilekçe Komitesi Başkanı Cecilia Wikström, Bütçe Komitesi üyesi Raimer Böge ve Güney Kıbrıs’tan 5 AP milletvekili Dr. Eleni Theocharous, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Costas Mavrides and Demetris Papadakis  ile bir araya geldi.

 


banner288
Son Güncelleme: 29.06.2018 10:48
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KTAMS Araç Kayıt ve Ruhsatlandırma Lefkoşa Şubesi’nde Tam Gün Grev Yapıyor..
KTAMS Araç Kayıt ve Ruhsatlandırma Lefkoşa Şubesi’nde Tam Gün Grev Yapıyor..
Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Özersay, Güney Kıbrıs’ın Akaryakıt Konusundaki Tutumunu Değerlendirdi
Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Özersay, Güney Kıbrıs’ın Akaryakıt Konusundaki Tutumunu Değerlendirdi
29 Haziran 2018 Cuma Gündemi
29 Haziran 2018 Cuma Gündemi
Devlet Piyangosu Çekildi...400 Bin Tl'lik Büyük İkramiye “67485
Devlet Piyangosu Çekildi...400 Bin Tl'lik Büyük İkramiye “67485" Numaralı Biletin
Araç Kayıt ve Ruhsatlandırma Lefkoşa Şubesi’nde Tam Gün Grev!
Araç Kayıt ve Ruhsatlandırma Lefkoşa Şubesi’nde Tam Gün Grev!
400.000 TL'lik büyük ikramiye Girne'de
400.000 TL'lik büyük ikramiye Girne'de
Avrupa Komisyonu’ndan Kuzey Kıbrıs’ta İnsan Ticaretiyle Mücadeleye 1 Milyon Euro
Avrupa Komisyonu’ndan Kuzey Kıbrıs’ta İnsan Ticaretiyle Mücadeleye 1 Milyon Euro
Ölümlü iş kazası
Ölümlü iş kazası
Meclis Başkanı Uluçay'dan Erdoğan'a tebrik
Meclis Başkanı Uluçay'dan Erdoğan'a tebrik
Elektrik kesintisi var
Elektrik kesintisi var

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim