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Avrupa Komisyonu İskele Belediyesi’ne Plaj Küllüğü Hibe Etti

Avrupa Komisyonu, İskele Belediyesi’ne, Belediyenin Halk Plajı’nda sigara izmaritlerinin atılması için ekolojik küllük hibe etti.

Avrupa Komisyonu İskele Belediyesi’ne Plaj Küllüğü Hibe Etti

Avrupa Komisyonu, İskele Belediyesi’ne, Belediyenin Halk Plajı’nda sigara izmaritlerinin atılması için ekolojik küllük hibe etti.

25 Eylül 2018 Salı 11:58
Avrupa Komisyonu İskele Belediyesi’ne Plaj Küllüğü Hibe Etti

Avrupa Komisyonu, İskele Belediyesi’ne, Belediyenin Halk Plajı’nda sigara izmaritlerinin atılması için ekolojik küllük hibe etti.


Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kumsala atılan sigara izmaritlerinden yola çıkan Avrupa Komisyonu, İskele Belediyesi’ne 2 ekolojik plaj küllüğü hibe etti.  İskele Belediyesi Halk Plajı’nda İSBEL Direktörü Sonat Güneyli tarafından teslim alınan küllükler, personel tarafından Restoranın bulunduğu kumsal ile Babutsa Büfe’nin olduğu kumsala monte edildi. 


İZMARİTLER KÜLLÜKLERE
Ekolojik küllükler, sigara içenler tarafından alınacak ve plajda bulundukları süre zarfında kullanılabilecek. Günün sonunda içerisi izmaritle dolu olan huni şeklindeki küllükler, standın yanında bulunan paslanmaz çelik kovaya atılabilecek. 


Deniz canlılarını olumsuz etkileyen sigara izmaritlerinin bundan sonra plaja yerleştirilen ekolojik küllüklere atılması çağrısı yapan İskele Belediyesi, Avrupa Komisyonu’na da denizlerimize verdikleri önemden ötürü teşekkür etti. 

 

Son Güncelleme: 25.09.2018 15:04
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