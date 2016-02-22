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Avrupa Komisyonu Gıda Güvenliği Konulu Panel Düzenliyor

Avrupa Komisyonu, 24 Şubat’ta gıda güvenliği konulu panel düzenleyecek.

Avrupa Komisyonu Gıda Güvenliği Konulu Panel Düzenliyor

Avrupa Komisyonu, 24 Şubat’ta gıda güvenliği konulu panel düzenleyecek.

22 Şubat 2016 Pazartesi 12:25
Avrupa Komisyonu Gıda Güvenliği Konulu Panel Düzenliyor
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 Avrupa Komisyonu, 24 Şubat’ta gıda güvenliği konulu panel düzenleyecek.

Merkezi Lefkoşa’da bulunan Avrupa Birliği Bilgi Merkezi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, panel, Lefkoşa’daki Kıbrıs Türk Mimar ve Mühendis Odaları Birliği (KTMMOB) binasında saat 11:00 ile 13:00 arasında yer alacak.

Yerel uzmanlar, Avrupa Birliği uzmanı ve yerel makamlardan temsilcilerin yer alacağı panelde, AB’nin gıda güvenliği politikası, AB’deki en iyi uygulamalar; veterinerlik ve ziraat uygulamalarında gıda güvenliği ele alınacak.

İnsan, hayvan ve bitki sağlığının gıda üretim sürecinin her aşamasında korunmasının Avrupa Komisyonu’nun önceliği olduğu ifade edilen açıklamada, Komisyon’un çiftlikten çatala kadar bütünleşmiş bir yaklaşım ilkesi ile çalışmalarını yürüttüğü kaydedildi.

Avrupa Birliği’nin gıda politikasının, gıda ve  hayvan yemlerinin güvenli ve besleyici olmasını; hayvan sağlığı, refahı ve bitki korumanın yüksek seviyede olmasını sağlamak; gıdaların menşe, muhteviyat / etiket ve kullanımları hakkında yeterli ve şeffaf bilgi verilmesini sağlamaya dayandığı kaydedildi.

Daha fazla bilginin, AB Bilgi Merkezi Facebook sayfasından; info@abbilgi.eu, 228 2577 numaralı telefon veya veya 11A Hasene Ilgaz Sokak, Köşklüçiftlik Lefkoşa adresine uğrayarak elde edilebileceği kaydedildi.

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