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Avrupa Irkçılığa Karşı Eylem haftası dolayısıyla “Çeşitlilik Festivali” düzenleniyor.

Avrupa Irkçılığa Karşı Eylem haftası dolayısıyla “Çeşitlilik Festivali” düzenleniyor.

06 Nisan 2018 Cuma 13:06
Avrupa Irkçılığa Karşı Eylem haftası dolayısıyla “Çeşitlilik Festivali” düzenleniyor.
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AVRUPA IRKÇILIĞA KARŞI EYLEM HAFTASI… “ÇEŞİTLİLİK FESTİVALİ” DÜZENLENİYOR

Avrupa Irkçılığa Karşı Eylem haftası dolayısıyla “Çeşitlilik Festivali” düzenleniyor.

AB Bilgi Merkezi, tarafından yapılan açıklamaya göre, Avrupa Komisyonu Kıbrıs Temsilciliği tarafından organize edilen festival 10 Nisan Salı günü Lefkoşa Kumarcılar Hanı Meydanı’nda gerçekleştirilecek.
Saat 15:00’deki açılışın ardından 17:00’ye kadar sürecek olan festival kapsamında Fransız Kültür Derneği, Alman Kültür Derneği, Mülteci Hakları Derneği, Akova Kadınlar Derneği, MAGEM, Rus Dili konuşanlar Derneği, Sivil Alan ve YDÜ Filistinli Öğrenciler Topluluğu’nun bilgi masaları yer alacak. 
Etkinlikte ayrıca Fransız şarkıları seslendirilecek; Pakistanlı, Afgan ve Ukraynalı Öğrenci Toplulukları ile YDÜ öğrencileri performans sergileyecek.
 

Anahtar Kelimeler:
Çeşitlilik FestivaliAvrupa Irkçılığa Karşı EylemAvrupa Komisyonu Kıbrıs Temsilciliği
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