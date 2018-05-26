“Avrupa Günü” Selimiye Meydanı’nda Kutlandı"



ETKİNLİK “AB VE BEN” TEMASIYLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ



Lefkoşa, 26 Mayıs 18 : Avrupa Komisyonu Avrupa Günü kutlamaları çerçevesinde Lefkoşa’da “Avrupa Günü etkinlikleri” düzenliyor.

Her yıl 9 Mayıs’ta Avrupa’da düzenlenen ve Avrupa’da barış ve birliğin kutlandığı gün kapsamında Lefkoşa’da gerçekleştirilen etkinlik, “AB ve Ben” temasını taşıyor.

Müzik ve kültürel aktivitelerin yer aldığı gün kapsamında Selimiye Meydanı’nda saat 10.00’dan itibaren 13.00’e kadar etkinlikler yer aldı.

Program çerçevesinde, Latin Müzik Konseri, Yaylı Dörtlüsü Konseri, Caz Manouche Konseri, Halk Dansları ve Koro Dinletisi, Funk&Caz Standartları konseri yapıldı. Çocuklara yönelik kukla, yüz boyama, bilim köşesi çocuklara yönelik aktiviteler de etkinlikte yer aldı.

Etkinlikte Avrupa Komisyonu Yapısal Reform Destek Birimi Direktörü Mary McCarthy, Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami ile Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit birer konuşma yaptı.

MCCARTHY

Avrupa Komisyonu Yapısal Reform Destek Birimi Direktörü Mary McCarthy, 10 yılı aşkın bir süredir Kıbrıs Türk toplumuna yönelik mali yardım destek programını uyguladıklarını kaydetti ve altyapı, sosyal ve ekonomik gelişim, uzlaşma ve Kıbrıs Türk toplumunu AB’ye daha yakın hale getirmek için çalışmalar yaptıklarını anlattı.

McCarthy, programın uygulamaya konduğu 2006 yılından bu yana Kıbrıs Türk toplumuna 480 milyon Euro’luk yardım yaptıklarını da ifade etti.

Bugün Avrupa Günü’nü kutlarken aynı zamanda Avrupa kıtasındaki en uzun dönemli barış, istikrar ve refahı kutladıklarını Kaydeden McCarthy, bunun 2012 yılında AB’nin Nobel Barış Ödülü almasına vesile olan başarısı olduğunu vurguladı.



AB’nin var oluşundan bu yana sadece barışa değil, refah ve diğer Avrupa ülkelerinde yaşamak, çalışmak, bu ülkelere seyahat etmek gibi fırsatlar da yarattığına işaret eden McCarthy, bunun önceki nesiller için bir hayal olduğunu belirtti.Geleceğe ve ulaşılması gereken hedeflere bakıldığı zaman Kıbrıs adasının birleşmesinin sarılması gereken bir yara gibi durduğunu ifade eden McCarthy, kişisel görüşünün Fransa ve Almanya halkının üstesinden gelebildiği şeyin Kıbrıs’ta da olması gerektiği, yönünde olduğunu kaydetti.McCarthy, taksim hatlarının Avrupa’da yeri olmadığını ve Kıbrıslıları bu bölünmeye son vermek için desteklemeye hazır olduklarını da ifade etti.NAMİEkonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami de konuşmasında, AB’nin bir barış projesi olduğunu ve Kıbrıs Türk halkının da bu proje içerisinde olmak istediğini defalarda attığı adımlarla ispat ettiğini kaydetti ve Annan Planı referandumunun da bu adımlardan biri olduğunu söyledi.Nami, Kıbrıs Türk halkının Kıbrıs’ın birleştirilmesi için üzerlerine düşeni layıkıyla yaptığını da söyledi. Nami, artık görevin AB’de olduğunu ve adanın tekrar bileştirilmesi içiniradesini ortaya koyan Kıbrıs Türk Halkı’na AB’nin daha fazla el uzatması ve katkı koyması gerektiğini vurguladı.ÖZYİĞİTMilli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit de, büyük Avrupa ailesinin işbirliği, dostluk, barış ve yardımlaşmanın en büyük ve anlamlı göstergesi olduğunu kaydetti ve AB’nin katkılarının Kıbrıs Türk toplumu için çok anlamlı olduğunu vurguladı.AB’nin Kıbrıs Türk toplumuna eğitim alanında da yardımlar yaptığına dikkat çeken ve Kıbrıslı Türk gençlerin Avrupa üzerinde eğitim olanakları bulabildiğini söyleyen Özyiğit, ancak bunların bölünmüş bir AB ülkesinde yaşadığımız gerçeğini değiştirmediğini söyledi.Kıbrıs Türk toplumunun AB ile uyumlu hale gelmek için çalışmalarını sürdürdüğüne de dikkat çeken Özyiğit, AB’nin Kıbrıs Türk toplumuna yönelik yardımlarının artarak devam edeceğine inandığını da kaydetti.Özyiğit, Kıbrıs Türk toplumuna yapılabilecek en büyük desteğin bölünmüş adanın birleştirilmesi ve adanın tümden AB içerisinde yer alması olduğunu da kaydetti.