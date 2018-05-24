“Avrupa Günü” Selimiye Meydanı’nda kutlanacak

Avrupa Günü, cumartesi günü Lefkoşa’da müzikle ve kültürel aktivitelerle kutlanacak.

“AB ve Ben” temasıyla kutlanacak gün kapsamında Selimiye Meydanı’nda saat 10.00’dan itibaren 13.00’e kadar etkinlik yapılacak.

Programda, Latin Müzik Konseri, Yaylı Dörtlüsü Konseri, Caz Manouche Konseri, Halk Dansları ve Koro Dinletisi, Funk&Caz Standartları Konseri bulunuyor.

Etkinlikte, AB ülkeleri ve AB tarafından finanse edilen çeşitli projeler, Almanya, Hollanda, İrlanda, İspanya, İsveç ve Polonya gibi AB ülkeleri hakkında bilgi alınabilecek. Ayrıca ülkedeki sivil toplum örgütleri ve teknik destek projeleri de AB finansmanı aldıkları projeleri tanıtacak.

Çocuklara yönelik kukla, yüz boyama, bilim köşesi çocuklara yönelik aktiviteler de yapılacak.

