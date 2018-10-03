Avrupa Gazeteciler Cemiyeti Kuzey Kıbrıs İrtibat Bürosu Açıldı

Merkezi Almanya’nın Berlin kentinde bulunan Avrupa Gazeteciler Cemiyeti (Society of European Journalists) Kuzey Kıbrıs irtibat bürosu Lefkoşa’da açıldı.

Avrupa Birliği’ne üye ve aday 32 ülkede 1377 gazeteciyi bünyesinde barındıran Avrupa Gazeteciler Cemiyeti (Society of European Journalists), faaliyet alanına Kuzey Kıbrıs’ı da dahil etti. Ada’da gazetecilik mesleğini icra eden Türk gazetecilerin Avrupa Birliği ile entegrasyon sürecine katkı sağlamak amacıyla açılan irtibat bürosu, önümüzdeki yıldan itibaren Avrupalı gazeteciler eşliğinde çeşitli mesleki bilgilendirme toplantıları da düzenleyecek. Lefkoşa Dr.Fazıl Küçük Bulvarı Meral Birinci Sokak M.1/Taşkınköy adresinde bulunan Birinci Medya Plaza’da açılan Avrupa Gazeteciler Cemiyeti irtibat bürosu,

Kuzey Kıbrıs’da görev yapan yazılı, görsel ve internet haberciliği çalışanlarına, Avrupa Gazeteciler Cemiyeti’nin AB ülkelerinde geçerli basın kartını da verebilecek. Sözkonusu kartla ilgili başvuru süreci cyprus@eu-journalists.eu mail adresine ön başvuru yaparak başlatılabilecek.

