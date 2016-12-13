Avrupa Doğrudan Bilgi Merkezi “Kıbrıs Barış Süreci Bilgilendirme Oturumları” Düzenliyor

Avrupa Doğrudan Bilgi Merkezi (EDIC), “Kıbrıs Barış Süreci Bilgilendirme Oturumları” düzenliyor.

Avrupa Doğrudan Bilgi Merkezi (EDIC), oturumların, 15, 19, 21 ve 22 Aralık tarihlerinde ara bölgede bulunan Dayanışma Evi’nde yapılacağını açıkladı.

Dört günlük oturumlar, barış sürecini doğrudan veya dolaylı olarak etkileyen dört farklı alana odaklanacak.

Oturumlar, 15 Aralık Perşembe günü “Eğitim ve Barış İnşa Etme Çabaları” teması ile başlayacak ve Kıbrıs’ta bu alanda aktif olan Tarihsel Diyalog ve Araştırma Derneği’nin temsilcileri ile bir tartışma gerçekleşecek.

19 Aralık Pazartesi günü, katılımcılar, “Kıbrıs ve Ortak Avrupa Pazarı” hakkında görüş alışverişinde bulunacak.

21 Aralık Çarşamba günü, tartışmada “AB ve Birleşmiş Kıbrıs’ta Gençlik” konusu ele alınacak. Siyasi partilerin gençlik örgütlerinden temsilciler, gençlerin AB’yi nasıl gördükleri ve birleşmiş Kıbrıs’taki zorluklar ve fırsatlar hakkında görüş alışverişinde bulunacak.

Oturumlar, 22 Aralık Perşembe günü “Kadınların AB Gövdelerinde Temsili” temasıyla kapanacak. Tartışma AB’nin toplumsal cinsiyet eşitliği politikasına ve bunun karar alma süreçlerinde kadınların rolüyle nasıl ilişkili olduğuna odaklanacak.

Bütün oturumlar, 15 Aralık hariç 19.00’da başlayacak, sadece 15 Aralık günü 21.00’de başlayacak.