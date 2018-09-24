“Avrupa Diller Günü 2018 ” İçin Onlıne Dil Yarışması

YARIŞMA AVRUPA’DAKİ DİLLER VE KÜLTÜRLE İLGİLİ ÇOKTAN SEÇMELİ SORULARDAN OLUŞACAK

Avrupa’daki diller ve kültürle ilgili online dil yarışması düzenliyor.

Avrupa Komisyonundan verilen bilgiye göre, “Avrupa Diller Günü ve Avrupa Kültürel Miras Yılı 2018” nedeniyle düzenlenecek "EU LingoQuiz" dil yarışması Avrupa Komisyonu Kıbrıs Temsilciliği, Tercüme Genel Müdürlüğü (DGT) işbirliği ve Kıbrıs Dil Derneği’nin (CyLING) desteğiyle yapılacak.

15 yaş ve üzeri Kıbrıs’ta ikamet eden Avrupa vatandaşlarının katılımına açık olacak yarışma www.lingoquiz.eu internet sitesi üzerinden gerçekleşecek.

26 Eylül ile 8 Ekim tarihleri arasında devam edecek yarışma Avrupa’daki diller ve kültürle ilgili çoktan seçmeli 40 sorudan oluşacak.

Büyük ödüller en yüksek puanı alan 3 kişiye verilecek. Eşit puanı alanların testi tamamlama sürelerine bakılacak. Birinciye akıllı televizyon, ikinciye dizüstü bilgisayar, üçüncüye de akıllı cep telefonu hediye edilecek.

Kazanan 3 kişiyi takip eden 50 katılımcı da hediye çantası kazanacak. Hediye çantalar, Lefkoşa’daki AB Evi’nden alınacak.