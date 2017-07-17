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17 Temmuz 2017 Pazartesi 10:01

Avrupa'da at eti skandalı, 66 kişi tutuklandı!

Avrupa'da at eti skandalı, 66 kişi tutuklandı!
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 Avrupa'da at eti skandalı, 66 kişi tutuklandı!

Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde, at eti ticareti yaptığı belirlenen organize suç örgütüne yönelik operasyonda 66 kişi tutuklandı.

Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde, at eti ticareti yaptığı belirlenen organize suç örgütüne yönelik operasyonda 66 kişi tutuklandı.

Avrupa Polis Teşkilatından (Europol) yapılan açıklamada, İspanya polisinin Belçika, Fransa, İtalya, Portekiz, Romanya, İsviçre ve İngiltere'deki emniyet birimleriyle ortaklaşa at eti tacirlerine yönelik operasyon düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, operasyonda, bu konudaki organize suç örgütüne üye 65 kişinin tutuklandığı, çete lideri Hollandalı kişinin de Belçika’da ele geçirildiği kaydedildi.

Bu kişilere, hayvanları suiistimal, evrakta sahtecilik, adaleti engelleme, kamu sağlığını ihlal, kara para aklama ve suç örgütüne üye olmak suçlamalarının yöneltildiği bildirilen açıklamada, çok sayıda banka hesabına, gayrimenkule ve lüks otomobile de el konulduğu aktarıldı.

Açıklamaya göre soruşturma, 2013 yılında İrlanda’da yapılan gıda testleri sonucunda dana eti olarak satılan hamburger gibi yiyeceklerde yüzde 30’a yakın oranda at eti çıkmasıyla başladı. At etinin kaynağına yönelik yapılan ön incelemeler sonucunda suç örgütünün çok sayıda Avrupa ülkesinde faaliyet gösterdiği ve örgütü Hollanda vatandaşı bir kişinin yönettiği belirlendi.

İspanya polisi, 2016 yılının yaz aylarında, at eti piyasasına yönelik başlattığı operasyonda, Portekiz ve İspanya’nın kuzeyinden gelen yaşlı atların sahte evraklarla 2 kesimhaneye gittiğini tespit etti. İşlem gören etlerin İspanya’dan Avrupa’nın en büyük et ihraç eden ülkesi Belçika’ya gönderildiği ortaya çıkartıldı.

İspanya polisi, at eti skandalının Avrupa çapında olduğunu belirleyince ortak operasyon düzenlemek için Europol’den destek talep etti.

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