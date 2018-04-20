Cumhuriyet Meclisi’nde Avrupa Birliği Uyum Yasa Tasarılarını Görüşmek Üzere Oluşturulan Geçici ve Özel Komite, bugün, CTP Milletvekili Komite Başkanı Armağan Candan başkanlığında toplandı.

Meclis’ten yapılan yazılı açıklamada, Avrupa Birliği Uyum Yasa Tasarılarını Görüşmek Üzere Oluşturulan Geçici ve Özel Komite, gündeminde bulunan “Organik Tarım Yasa Tasarısını” görüşmeye devam etti.

Komite toplantısına davetli olarak, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, Turizm ve Çevre Bakanlığı ve AB Koordinasyon Merkezi’nden yetkililer katıldı.

Avrupa Birliği Uyum Yasa Tasarılarını Görüşmek Üzere Oluşturulan Geçici ve Özel Komite toplantısı, CTP Milletvekili Komite Başkanı Armağan Candan, UBP Milletvekili Komite Başkan Vekili Hasan Taçoy, HP Milletvekili Hasan Büyükoğlu, HP Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu, UBP Milletvekili Ersan Saner ve CTP Milletvekili Fikri Toros’un katılımıyla yapıldı.