Avrupa Birliği Geçici Ve Özel Komitesi, Veteriner Tıbbi Ürünler Yasa Tasarısı’nın Genel Görüşmesıne Başladı

Cumhuriyet Meclisi Avrupa Birliği Uyum Yasa Tasarılarını Görüşmek Üzere Oluşturulan Geçici ve Özel Komitesi, bugün, CTP Milletvekili Armağan Candan başkanlığında toplandı.



Komite, gündeminde bulunan, Veteriner Tıbbi Ürünler Yasa Tasarısı’nın genel görüşmesine başladı.



CTP Milletvekili Armağan Candan başkanlığındaki toplantıya UBP Milletvekili Hasan Taçoy, UBP Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, UBP Milletvekili Ersan Saner, HP Milletvekili Hasan Büyükoğlu, HP Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu ve CTP Milletvekili Fikri Toros katıldı.



Avrupa Birliği Uyum Yasa Tasarılarını Görüşmek Üzere Oluşturulan Geçici ve Özel Komite toplantısında davetli ve görevliler de hazır bulundu.



