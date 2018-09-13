Avrupa Birliği Burs Programı Networkıng (Buluşturma) Etkinliği Düzenleniyor

Kıbrıs Türk Toplumuna yönelik AB Burs Programının 2018/19 bursluları ve bugüne kadarki faydalanıcıları (mezunları) için 19 Eylül Çarşamba günü, 18:00-20:00 saatleri arasında Lefkoşa Bedesten’de bir networking (buluşturma) etkinliği gerçekleştirilecek.

Yapılan açıklamada, tüm mezunlar ve 2018/19 yılında AB bursundan faydalananların, burs programı altında çeşitli AB ülkelerinde edindikleri deneyimlerini paylaşma fırsatı bulacakları etkinliğe davet edildi.

Açıklamada, tamamen AB tarafından finanse edilen ve British Council tarafından yürütülen AB Burs Programı’ndan 2007 yılından bugüne kadar 1400’den fazla Kıbrıslı Türk’ün yararlanma fırsatı bulduğu belirtildi.

Bilgi ve katılım için 17 Eylül’e kadar aşağıdaki e-mail adreslerine mesaj gönderilebilir: sencan.yesilada@cy.britishcouncil.org veya euscholarships@abburs.eu

